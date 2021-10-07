الجارديان: عدم وصول اللقاحات للدول الفقيرة يهدد بانتشار المزيد من متغيرات كورونا

حذرت مبتكرة لقاح أوكسفورد من أن فيروس كورونا "لا يزال متفشيًا" في جميع أنحاء العالم، وأن الفشل في ضمان وصول اللقاحات إلى البلدان الفقيرة يهدد بمزيد من الوفيات وظهور متغيرات جديدة قد تكون أكثر خطورة، وفقا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت البروفيسور سارة جيلبرت، التي دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لتمكين التوزيع الأوسع للقاحات في جميع أنحاء العالم "الفيروس دائم التطور ويستمر في الانتشار دون رادع، ونتيجة لذلك تواجه كل دولة في العالم الآن خطر مزيد من المتغيرات من كورونا هذا الشتاء".

وتابعت جيلبرت: "لا أحد في أمان حتى نكون جميعًا بأمان".

وأكدت أنه حتى الدول التي تتمتع بمستويات عالية من تغطية اللقاحات، مثل بريطانيا، لا يزال من الممكن أن تواجه مستقبلًا ينذر بالخطر.

وذكرت: "تكيف الفيروس بالفعل لزيادة الانتقال بين البشر، حيث أصبح البديل ألفا ثم البديل دلتا هو المسيطر في العديد من البلدان".

واستطردت قائلة: "بينما يتصارع العالم مع انتشار متغير دلتا، أصبح من الأهمية أكثر من أي وقت مضى ألا ننسى الأرواح التي يمكن إنقاذها من خلال إعطاء الجرعتين الأولى والثانية لأكثر الفئات السكانية ضعفًا في جميع أنحاء العالم والفرصة التي يتيحها التوزيع العالمي حيث يتم توفير اللقاح لحمايتنا جميعًا عن طريق تقليل ظهور متغيرات أخرى لفيروس كورونا ".

وأضافت: "على المدى الطويل، يجب تكييف استراتيجيات إدارة مخاطر فيروس كورونا المتطور باستمرار، بما في ذلك من خلال استخدام الإجراءات الطبية المضادة مثل التطعيم ، مع احتياجات وخبرات كل بلد".

وتابعت "ولكن في الوقت الحالي، مع استمرار تفشي المرض، يجب أن تكون الأولوية لتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس وبأسرع وقت ممكن".

وقال أستاذ علم اللقاحات بجامعة أكسفورد في رسالة كتبها بالاشتراك مع الدكتور ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي لتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة ، إن "هناك حاجة ملحة لجهود أكبر الآن لإتاحة اللقاحات "للعالم بأسره".