الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قبل افتتاحه.. معرض «تراثنا» يتزين بمنتجات سيوة (صور)

منتجات سيوة بمعرض
منتجات سيوة بمعرض تراثنا

استعد شباب مطروح  للمشاركة فى معرض تراثنا خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر بمركز مصر بالمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، كأكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. 

وتشارك واحة سيوة بمنتجات الملح، والخوص والجريد، وأعمال التطريز من الملابس التى تحمل الموتيفات السيوية الفريدة، حيث استعد العارضون بمنتجاتهم داخل المعرض. 

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منتجات سيوة بمعرض تراثنا

وتأتى المشاركة بدعم كامل من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعم الشباب ومنتجاتهم خاصة البيئية والتراثية منها، وذلك من منطلق التسويق والترويج لمنتجات واحة سيوة.

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منتجات سيوة بمعرض تراثنا

وكانت نظمت رئاسة مركز ومدينة سيوة ومحمية سيوة الطبيعية بالتعاون مع جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة ومكتب تنشيط السياحة، ومنطقة آثار سيوة، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى دورة تدريبية للعاملين بمجال السفارى والإدلاء المحليين في إطار برامج التدريب والتأهيل للعاملين في قطاع السياحة لمواكبة متطلبات سوق العمل. 

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منتجات سيوة بمعرض تراثنا

وأوضح رئيس مدينة سيوة أنه تم عقد الدورة التدريبية على مدار يومين، حيث تضمنت فعاليات الدورة التدريبية التعريف بمحمية سيوة الطبيعية والمقومات السياحية بواحة سيوة، صناعة السياحة والضيافة، وإدارة الأفواج السياحية والرحلات، وأساسيات القيادة الصحراوية، والقيادة الصحراوية المستدامة، والتعرف على المناطق السياحية والاثرية.

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منتجات سيوة بمعرض تراثنا

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالعمل على رفع مهارات العاملين بقطاع السياحة بسيوة، وتزامنًا مع الاحتفال بيوم السياحة العالمى، ومع بدء موسم السياحة الشتوية.

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منتجات سيوة بمعرض تراثنا
محافظ مطروح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية معرض تراثنا شباب مطروح

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