الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق مزرعة نخيل بقرية الراشدة فى الوادى الجديد

حريق مزرعة نخيل
حريق مزرعة نخيل

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الداخلة التابع لمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، على حريق محدود نشب بمزرعة نخيل بقرية الراشدة التابعة للمركز وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارات الوحدة المحلية وسيارات الوحدات المحلية المجاورة لمكان الحريق للمساعدة في عملية الإطفاء، والذي تم السيطرة عليه تماما.

تلقى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حريق في مزرعة نخيل بمنطقة المسيد بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق وكذلك الدفع بسيارات الإسعاف تحسبا لوجود اصابات من الدخان الكثيف، فيما سيطرت الحماية المدنية والإطفاء على الحريق قبل وصوله للكتلة السكنية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.

 

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سيطرة قوات الحماية المدنية الإطفاء الوادي الجديد حريق محدود نشب بمزرعة نخيل

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