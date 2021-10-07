يحميك من أمراض الكبد والسرطان.. فوائد وأضرار المخلل

عملية التخليل شائعة في جميع أنحاء العالم، حيث يتم غمر الخضار والفواكه في محلول ملحي أو مملح قبل نقل الطعام إلى الخل، وفي التخليل التجاري يمكن إضافة مواد حافظة مثل بنزوات الصوديوم لإطالة العمر الافتراضي للمخللات، بينما في التخمير المنزلي ينتج الطعام المستخدم للتخليل مواد حافظة من تلقاء نفسه.

ما هو المخلل؟

التخليل هو طريقة للحفاظ على حياة الطعام وإطالة عمره من خلال التخمير اللاهوائي أو عن طريق الغمر في الخل، وينتج عن التخمر في محلول ملحي طعام يسمى المخللات، ينتج عن إجراء التخليل تغيير في قوام الطعام ونكهته أيضًا، تعرض لكم في التقرير التالي فوائد وأضرار المخللات وفقا لموقع casper .

القيمة الغذائية للمخللات

ربع كوب من المخللات يحتوي على:

السعرات الحرارية: 4

البروتين : أقل من 1 جرام

الدهون : أقل من 1 جرام

كربوهيدرات : 1 جرام

الألياف : أقل من 1 جرام

السكر: أقل من 1 جرام

تعتبر المخللات مصدرًا ممتازًا لـ:

فيتامين أ

فيتامين ك

البوتاسيوم

الفوسفور

حمض الفوليك

مخلل الخيار مصدر كبير لمضادات الأكسدة بيتا كاروتين الذي يساهم في خفض الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة مثل السكري .

المخللات مصدر لمضادات الأكسدة



المخللات غنية بمضادات الأكسدة نظرًا لاستخدام الخضار والفواكه غير الناضجة والنيئة في صنع المخللات ، فإن محتواها من مضادات الأكسدة يظل سليماً.

المخللات تمنع مشاكل الجهاز الهضمي



يمكن أن يقيك تناول المخللات من مشاكل الجهاز الهضمي، حيث تساعد بكتيريا البروبيوتيك أو البكتيريا الصديقة التي تشكل جزءًا من الجهاز الهضمي البشري في هضم الطعام، وغالبا ما يتم قتل هذه البكتيريا النافعة بسبب استخدام المضادات الحيوي وأي انخفاض في عدد بكتيريا البروبيوتيك قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

المخللات مصدر للمعادن الحيوية



المخللات الطازجة غنية بفيتامين أ ، ج ، ك وحمض الفوليك والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم. أفضل جزء هو أن المخللات يحبها الأطفال ، وبالتالي يجنيون أيضًا الفوائد الصحية للمخللات.

المخللات تقوي جهاز المناعة



تحتوي المخللات علي عدد من العناصر الغذائية الدقيقة الحيوية فهي غنية بالفيتامينات والمعادن لحماية الجسم من عدة أمراض و لتقوية العظام وجهاز المناعة وعلاج فقر الدم والحفاظ علي مستوي الرؤية ومنع العديد من المشاكل الأخرى.

المخللات تقلل من مستويات السكر



يمكن أن تساعد المخللات التي أساسها الخل في خفض مستوى السكر في الدم وتحسين الهيموجلوبين في الدم لدى مرضى السكري.

تحسن المخللات من صحة الكبد



تحتوي المخللات أيضًا على ميزة حماية الكبد بفضل مكوناتها.

تناول المخللات جيد للحمل



تعاني النساء الحوامل من الرغبة الشديدة في تناول المخللات بسبب المعاناة من الغثيان و القيء وهو أمر شائع جدا في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ويمكن أن يزول هذا الشعور عن طريق استهلاك المخللات.

شرب عصير المخلل لتقلصات العضلات



يُعرف عصير المخلل بقدرته على علاج تقلصات العضلات، و وفقًا للدراسات فإن الشخص الذي يستهلك 1 مل من المخلل يتعافى من تقلصات العضلات بشكل أسرع بكثير من الشخص الذي يشرب كوبًا من الماء العادي.

المخللات تقوي المناعة



تعزز المخللات نشاط جهاز المناعة بالإضافة إلي تجنب سرطان الطحال، و قد تمنع أنواع معينة من المخللات أنواع أخري من السرطان.

تتحكم المخللات في مستوى الجلوكوز



للحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم تحت السيطرة ، يمكنك وضع 1 مل من المخلل في طعامك يوميا.

أضرار الإفراط في تناول المخللات



المخللات مفيدة للصحة ولكن عند تناولها باعتدال، فقد ثبت أن الأفراط في تناول المخللات يزيد من خطر سرطان المريء و سرطان المعدة ، وهذا يحمل أكثر من الحقيقة في حالة الاستهلاك الآسيوي مخلل.

تحتوي المخللات على نسبة عالية من الملح وبالتالي فهي تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وكذلك أمراض القلب، والخطر الرئيسي لأكل المخللات هو بالتأكيد زيادة في ضغط الدم.

لذلك يفضل تجنب المخللات التجارية حيث يتم تحضيرها باستخدام مواد كيميائية مختلفة ضارة بالصحة.