الخميس 07 أكتوبر 2021
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عالم

وزير الداخلية الأردني: نتعامل بشكل إنساني مع اللاجئين السوريين

وزير الداخلية الأردني
وزير الداخلية الأردني مازن الفراية

 قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن الحكومة الأردنية تتعامل مع قضايا اللجوء السوري على أراضي الأردن بشكل شمولي ومنسق بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، مؤكدًا أن الأردن يقدم كل ما في وسعه لمساعدة اللاجئين السوريين والتخفيف من معاناتهم بشتى المجالات.

وأضاف «الفراية»، في بيانٍ اليوم الخميس، لدى زيارته إلى مخيم «الزعتري» للاجئين السوريين، أن تفقد أوضاع اللاجئين الخدمية والمعيشية والاطمئنان على سير الحياة اليومية لهم، هو واجب إنساني ووطني، حيث تعمل الحكومة الأردنية بتوجيهات من رئيس الوزراء وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، على إدامة وتيسير سبل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية لهم.

وأكد وزير الداخلية الأردني، ضرورة تشجيع وتحفيز اللاجئين بالمخيم على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، باعتباره السبيل الوحيد للتصدي للجائحة إلى جانب الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة وفقًا للبروتوكول الطبي المعتمد، لافتًا إلى أن نسبة من تلقوا اللقاح من الفئة المستهدفة هي 25% في المخيم، ومن غير الأردنيين بشكل عام، بينما بلغت نسبة من تلقوا اللقاح من الفئة المستهدفة بين الأردنيين 60%.

تطعيم اللاجئين السوريين 

وتفقد وزير الداخلية الأردني، خلال الزيارة، مركزي التطعيم المخصصين للاجئين داخل المخيم، واطلَّع على سير الإجراءات الصحية والفنية المتبعة.

وشدد الوزير الأردني، على ضرورة رفع الدعم الدولي للأردن ليصل إلى مستويات تعادل التكلفة الحقيقية لاستضافة اللاجئين نظرًا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية في المملكة والضغوطات التي تتعرض لها في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن نسبة الاستجابة العالمية لمتطلبات واحتياجات اللاجئين السوريين في الأردن خلال العام الحالي لم تتجاوز 10% من التكلفة الحقيقية لاستضافتهم.

وأكد أن استمرار الأردن بتأدية هذا الدور الإنساني تجاه اللاجئين، يرتبط بشكل وثيق بمستوى الدعم المقدم له ومساعدته على التعاطي مع آثار الأزمة بشكل إيجابي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية.

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