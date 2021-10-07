الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تدمير مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها بالسعودية

تدمير مسيرة مفخخة
تدمير مسيرة مفخخة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية لمسيرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.


وأضاف التحالف، وفقًا لقناة "العربية" الفضائية مساء الأربعاء، أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت في محيط مطار أبها الداخلي.


وكان التحالف أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير مسيرتين في محافظة الجوف اليمينة تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو السعودية، موضحًا أنه تم تدمير موقع لميليشيات الحوثي بالجوف يستخدم لتفخيخ وإطلاق المسيرات.


وكانت التحالف أعلن اليوم عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة، مؤكدًا تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.


يذكر أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبةً هجمات الحوثيين الإرهابية.
 

وفي 24 من سبتمبر الماضي،  أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراض الدفاعات السعودية، اليوم، وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مدينة أبها بجنوب غرب المملكة العربية السعودية.

 

وذكر التحالف، حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، أن تصعيد ميليشيا الحوثي متعمد لاستهداف المدنيين.

 

وكانت الدفاعات السعودية أسقطت، فجر اليوم، طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط، كما دمرت، مسيرة مفخخة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. 

 

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت 4 طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا.

 

من جانبها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدنيين في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق طائرة مسيرة مفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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