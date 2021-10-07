الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

مباراة تمثيلية بين دينا فؤاد ومحمود عبدالمغنى فى الحلقة الأخيرة من «حكاية ماريونيت»

دينا فؤاد ومحمود
دينا فؤاد ومحمود عبدالمغنى

شهدت أحداث الحلقة الخامسة والأخيرة من "حكاية ماريونيت" بمسلسل "ورا كل باب"، للفنانة دينا فؤاد والفنان محمود عبد المغنى، مفاجآت درامية، حيث دخلت "مروة" التى تجسدها دينا فؤاد المستشفى على إثر مواجهتها لـ "مى" ميرنا نور الدين أمام طليقها "حازم" محمود عبد المغني، وكشفت له أنها هى التى حرضتها لرفع قضية الطلاق وأحضرت لها المحامى وقامت بتشغيل تسجيل صوتى له لتثبت صحة كلامها وبالفعل تأكد "حازم" أن التسجيل بصوت "مى" التى انكرت تماما أى صلة لها بما حدث، وأن ليس لها دخل فى أن "مروة" تركت زوج مثل "حازم" يضيع منها.

 

وخلال الحلقة سخرت "مي" كل ما تملك من قوة لغلق حساب "مروة" دينا فؤاد على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حتى تطمس كل الحقائق ولا تعطى فرصة لـ"مروة" أن تثبت أنه تم التلاعب بها أمام "حازم" الذي واجهها أنه كان يحاول أن يحل المشاكل التي واجهته بدون أن يضغط عليها وأخبرها أنه ترك عمله وباع سيارته وزاد مرض والدته، وأنها السبب في نشر أسرار بيته وخرابه وهي السبب في أن سمحت لإنسانة غريبة أن تتدخل بينهم، واعتذرت "مروة" لحازم ولكنه رفض اعتذارها، وشهدت الحلقة اعتذار "مروة" دينا فؤاد لـ "حازم" محمود عبد المغني على الهواء في أحد البرامج وأكدت أن السوشيال ميديا كانت وراء خراب منزلها ونصحت النساء بعدم الانسياق وراءها وعدم نشر أسرار منازلهم على صفحاتها، وعندما سمع " حازم " اعترافها اتصل بها وسألها عن موعد تدريب ابنته "زينة"، وعاد لبعضهما وانتصر الحب في نهاية الحكاية.

 

وقدمت دينا فؤاد ومحمود عبد المغني مباراة فنية طوال الحلقات الخمس، وقدما معا رسائل اجتماعية هادفة من خلال المسلسل الذي يناقش مشاكل الأسرة المصرية، ويضع روشتة حل لمشاكل التواصل الاجتماعي التى خربت بيوت الأسر، وحققت "حكاية ماريونيت" ردود أفعال واسعة، خاصة على "السوشيال ميديا".

 

حكاية «ماريونيت» بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وسبق وتم عرض حكايات "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب".

دينا فؤاد محمود عبد المغني دينا فؤاد ومحمود عبد المغنى حكاية ماريونيت حكاية ماريونيت حكاية ماريونيت وراء كل باب

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