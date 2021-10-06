وكيل مجلس الشيوخ تهنئ الشعب المصرى بذكرى نصر أكتوبر

قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن ساعات من زمان البطولة عشتها اليوم خلال حضوري احتفالية الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد والندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم لجموع الشعب المصري بخالص التهاني وأطيب التمنيات، بذكرى ملحمة الكرامة التي سطرتها قواتنا المسلحة الباسلة بدماء جنودها الأبطال وأرواحهم، والتي سنظل ننعم بثمارها على مدار الأجيال.

وتابعت في بيان صحفي اليوم، أن هذه الملحمة التي كانت اللبنة الأولى لإعادة بناء مصرنا الغالية والتي تسير على طريق التقدم والازدهار بخطى واثقة في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضافت: “لعل ما تشهده بلادنا حالياً من معارك للتنمية و البناء، تدور في مختلف ربوع المحروسة، هو أبرز دليل و اقوى شاهد على أن هذا الشعب العظيم لا تلين إرادته في مواجهة أية تحديات، لا في رد العدوان الغاشم و استرداد أرضه و كرامته، ولا في استدعاء مخزونه الحضاري الضارب في العمق لآلاف السنين، بغية تحقيق التنمية والتحديث”.

وقالت: "اليوم نحن نستعيد وقائع ما سجله التاريخ من بطولات جنودنا البواسل، نؤكد أن مصر كانت دائما في صدارة المنطقة بما لديها من قوة شاملة ، في القلب منها قوات مسلحة هي درع الوطن وسيفه، و هي قادرة ابداً على ردع كل من تسول له نواياه السيئة أن يتلاعب بمقدرات المصريين سواء من أعداء الداخل، قوى البغي و الإرهاب ، أو أعداء الخارج الحاسدين لمكانة مصرنا العظيمة، ولقد قيض الله لبلدنا زعيما ملمهما استطاع أن يحافظ على مكانة جيشها العظيم و تعزيز قدراته في البر والبحر والجو، بما أعاد تأكيد مكانته لتواكب التحديات التي تطرأ على مختلف الأصعدة و تردع أية إخطار قد تتعرض لها أرض مصر أو حدودها أو مقدرات شعبها.

وأضافت وكيل الشيوخ بقولها: “نحن نستلهم تضحيات شهدائنا الأبرار، نقول لارواحهم الطاهرة أننا سنظل أوفياء للأهداف التي ضحوا من أجلها و سنحافظ - كما وعد فخامة الرئيس وأكد في أكثر من مناسبة - على كل ذرة تراب أو نقطة مياه من مقدرات هذا البلد وسيظل التاريخ يذكر أن ما بذلتموه كان هو النبع الذي ما نزال جميعا ننهل من فيضه، كل عام ومصرنا الغالية وشعبها الأبي في استقرار وازدهار، تحتل مكانتها في صدارة الأمم ، مثلما كانت دائما مهد الرقي و التقدم و حاملة لواء الحضارة الإنسانية”.