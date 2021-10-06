الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء لبنان يوقع مشروع قانون لرفع الحصانة عن الجميع

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه وقع على مشروع قانون يقضي برفع الحصانات عن الجميع للمثول أمام القضاء.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أكد أن الحكومة تعمل حاليًا على معالجة الأوضاع الطارئة التي يعيشها اللبنانيون والبدء بالإصلاحات الداخلية المطلوبة لوقف النزيف المالي والنهوض بالإدارة والمؤسسات، وذلك بالتوازي مع بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج إصلاحي طويل الأمد، ينطلق من الحاجات اللبنانية ومن أهمية دعم الدول والهيئات المانحة له. 

جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة للشئون الخارجية الألمانية نيلز أنين، والوفد المرافق له اليوم في السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية)، والذي شهد استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: أن لبنان يقدر الجهد والاهتمام اللذين تبديهما ألمانيا لمساندته في الأزمة الراهنة التي يمر بها، مشددًا على أن لبنان قادر رغم الصعوبات على النهوض من جديد.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: أن من أولويات الحكومة في الظرف الراهن هو تحقيق الإصلاح المالي وزيادة ساعات التغذية الكهربائية، إضافة إلى دعم الأسر الأكثر فقرًا وتأمين المستلزمات الحياتية لها.

وأشاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على التزام الحكومة باعتماد الشفافية المطلقة في كل المشاريع الإنمائية وبشكل خاص إعادة إعمار ميناء بيروت. 

وجدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لما يشكله هذا الاستحقاق من أولوية في تحديد خيارات اللبنانيين والتقيد بأحكام الدستور.

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي انفجار مرفأ بيروت الحصانات القضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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