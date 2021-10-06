محمد البوغه يكشف تفاصيل مشاركته بـ4 أغنيات في احتفال نصر أكتوبر بحضور الرئيس

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الـ ٣٤ التي تقيمها القوات المسلحة بعنوان "العبور للمستقبل" احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدمت خلال الحفل الفقرة الفنية ستة أغاني كتب منها الشاعر الغنائي محمد البوغه أربعة أغنيات والذي أعرب عن فخره بتواجده ومشاركته المستمرة على مدار السنوات الماضية في احتفال كبير وطني بحجم حفل انتصارات أكتوبر المجيدة.

وعن أوبريت “كمل عبورك” قال إن تواجد عدد كبير من نجوم الغناء المتنوعين في ألوانهم الغنائية أثرى الأوبريت بشكل كبير خاصة مع تقديم مواهب شابة لأول مرة من خلاله في حفل بهذا الحجم وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يمنح لهم فرصة كبيرة في أهم حفل رئاسي يقام على مدار العام.

وعن تفاصيل الأغاني التي شارك فيها الشاعر محمد البوغه فال أن أغنية “شعب حر” هي غناء كورال وزارة الشباب والرياضة، وهي من ألحان أحمد العتباني، وتوزيع زناتي، وهندسة صوت ماهر صلاح، مشيرا إلى أن أغنية “جيل عظيم” من غناء الفنانة ريهام عبد الحكيم، ومن ألحان أحمد العتباني، توزيع زناتي، هندسة صوت ماهر صلاح.

وأضاف أن أغنية “شهم وأصيل” من غناء الفنان تامر حسني وألحان مدين، وتوزيع طارق عبد الجابر، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.

بالإضافة إلى أن الأوبريت الختامي بعنوان "كمل عبورك" والذي شارك في غنائه الفنانون تامر حسني، ديانا حداد، أبو، بلقيس، مصطفى حجاج، وريهام عبد الحكيم، وشاركهم الغناء من كورال وزارة الشباب والرياضة لأول مرة ثلاثة مواهب وهم إسماعيل جاد، نهال خالد، عمر، وصوتين من ذوي الهمم هم هديل ماجد، ومصطفى محمد، وهي من وألحان أحمد العتباني، وتوزيع محمد مجدي، وهندسة صوت ماهر صلاح.

يشار إلى أن محمد البوغه كتب لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم راغب علامة، نانسي عجرم، تامر حسني، وائل جسار، وغيرهم الكثير، وعلى مستوى الأغنية الوطنية كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٥ على تأليف عرض "مصر المكان والمكانة" احتفالا بنصر أكتوبر، وكتب الأغاني :"قولوا لأولادي" لمدحت صالح، "سلام يا دفعة" لصابر الرباعي، " وأنت ماشي في مصر" لهاني شاكر، "سامحيني ياما" لمحمد فؤاد، حدوتة ومصر حاربت لمروة ناجي، بالإضافة إلى أغنية ختام الحلقة من الأخيرة من مسلسل "الاختيار" بصوت المطربة أصالة وحملت اسم "سلام سلام"، وغيرها من الأعمال الوطنية.