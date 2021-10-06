الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البوابة الحكومية للتنسيق.. موقع تحويل كليات الأزهر 2021

تنسيق الازهر
تنسيق الازهر

يبحث طلبة وطلاب الثانوية العامة عن رابط تقليل الاغتراب الأزهر 2021 عبر البوابة الحكومية للتنسيق الذي يعتبر موقع تحويل كليات الأزهر 2021 بعد ظهور نتيجة تنسيق الأزهر 2021 منذ أيام.

وكانت جامعة الأزهر أعلنت فتح باب تقليل الاغتراب الأزهر 2021 إلكترونيا من الكليات التي تم ترشيحهم لها خلال نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.

موقع تحويل كليات الازهر 2021

ويمكن من خلال البوابة الحكومية للتنسيق معرفة طلاب المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الأزهر 2021، الكلية التي تم ترشيحهم لها من مكتب التنسيق عن طريق ادخال رقم الجلوس على بوابة الحكومة المصرية من هنــــــــا  ويتم اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

ويستمر موقع البوابة الحكومية للتنسيق في تلقي طلبات تقليل الاغتراب الأزهر 2021 حتى يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2021 وفقا لما أعلنت عنه رسميا جامعة الأزهر لاستقبال طلبات تحويل كليات الأزهر 2021 وكذلك تنسيق الأزهر لطلبة المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية للقبول بكليات القاهرة والأقاليم.

نتيجة تنسيق الأزهر 2021

وأعلنت جامعة الأزهر أن الحد الأدنى لتنسيق كليات الأزهر كان 627 لكليات الطب، وبلغ 621 لكليات طب الأسنان، بينما وصل إلى 613 درجة لكليات الهندسة.

شروط تقليل الاغتراب الأزهر 2021

وأكدت جامعة الأزهر، أنه يمكن للطلاب المستجدين تحويل كليات الأزهر 2021 بشرط أن تكون واقعة في نطاقهم الجغرافي ويبلغ المجموع الحاصلين عليها الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية، عبر رابط تسجيل تقليل الاغتراب على البوابة الحكومة للتنسيق.

txt

استعلم| لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة والمتخلفين على بوابة الحكومة

ولفتت إلى أن تحويل طلاب النقل بين الكليات متاح ورقيا بشرط أن تكون الكلية المحول إليها الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بها خلال العام الدراسي الذي حصل فيه على الثانوية الأزهرية.

تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر

وأعلنت جامعة الأزهر غلق باب تقديم المدينة الجامعية؛ حيث استمر تلقي طلبات التقديم منذ 29 أغسطس الماضي حتى  2 سبتمبر 2021 واشترطت على الطلاب المقدمين أن الحصول على لقاح كورونا هو شرط من شروط الإقامة في المدينة الجامعية بعد القبول، ولكنه ليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني.

تقليل الاغتراب الازهر 2021 تحويل كليات الازهر 2021 نتيجة تنسيق الأزهر 2021 تقديم المدينة الجامعية جامعة الازهر الحد الأدني لتنسيق كليات الأزهر جامعة الأزهر البوابة الحكومية للتنسيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

«الإفتاء»: أول أيام شهر ربيع الأول الجمعة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد طرد إثيوبيا 7 مسئولين أمميين

«التعليم» تحدد طريقة التعامل مع المصاب بكورونا فى المدرسة

رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والرقم السري

البوابة الحكومية للتنسيق.. موقع تحويل كليات الأزهر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يستولون على شقة بالقدس.. ومستعربون يختطفون شابًا فى جنين

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر