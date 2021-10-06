البوابة الحكومية للتنسيق.. موقع تحويل كليات الأزهر 2021

يبحث طلبة وطلاب الثانوية العامة عن رابط تقليل الاغتراب الأزهر 2021 عبر البوابة الحكومية للتنسيق الذي يعتبر موقع تحويل كليات الأزهر 2021 بعد ظهور نتيجة تنسيق الأزهر 2021 منذ أيام.

وكانت جامعة الأزهر أعلنت فتح باب تقليل الاغتراب الأزهر 2021 إلكترونيا من الكليات التي تم ترشيحهم لها خلال نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.

موقع تحويل كليات الازهر 2021

ويمكن من خلال البوابة الحكومية للتنسيق معرفة طلاب المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الأزهر 2021، الكلية التي تم ترشيحهم لها من مكتب التنسيق عن طريق ادخال رقم الجلوس على بوابة الحكومة المصرية من هنــــــــا ويتم اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

ويستمر موقع البوابة الحكومية للتنسيق في تلقي طلبات تقليل الاغتراب الأزهر 2021 حتى يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2021 وفقا لما أعلنت عنه رسميا جامعة الأزهر لاستقبال طلبات تحويل كليات الأزهر 2021 وكذلك تنسيق الأزهر لطلبة المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية للقبول بكليات القاهرة والأقاليم.

نتيجة تنسيق الأزهر 2021

وأعلنت جامعة الأزهر أن الحد الأدنى لتنسيق كليات الأزهر كان 627 لكليات الطب، وبلغ 621 لكليات طب الأسنان، بينما وصل إلى 613 درجة لكليات الهندسة.

شروط تقليل الاغتراب الأزهر 2021

وأكدت جامعة الأزهر، أنه يمكن للطلاب المستجدين تحويل كليات الأزهر 2021 بشرط أن تكون واقعة في نطاقهم الجغرافي ويبلغ المجموع الحاصلين عليها الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية، عبر رابط تسجيل تقليل الاغتراب على البوابة الحكومة للتنسيق.

ولفتت إلى أن تحويل طلاب النقل بين الكليات متاح ورقيا بشرط أن تكون الكلية المحول إليها الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بها خلال العام الدراسي الذي حصل فيه على الثانوية الأزهرية.

تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر

وأعلنت جامعة الأزهر غلق باب تقديم المدينة الجامعية؛ حيث استمر تلقي طلبات التقديم منذ 29 أغسطس الماضي حتى 2 سبتمبر 2021 واشترطت على الطلاب المقدمين أن الحصول على لقاح كورونا هو شرط من شروط الإقامة في المدينة الجامعية بعد القبول، ولكنه ليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني.