استعلم| لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة والمتخلفين على بوابة الحكومة

لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة والمتخلفين من الأولى والثانية جميع الطلاب وأولياء أمورهم، منذ فتح باب تنسيق طلاب المرحلة الثالثة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام وخطوات عن النتيجة وموعد إعلانها عبر موقع التنسيق الرسمي و موعد بداية الدراسة 2021-2022.

نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة

ومن هذا الجانب، تنتهي اليوم الأربعاء 6 أكتوبر الفترة التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسجيل رغبات تقليل الاغتراب للطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق والطلاب المتخلفين عن التقديم في المرحلتين الأولى والثانية للتحويل من الكلية المرشح لها وفقا لقواعد مكتب التنسيق و الكلية المراد التحويل إليها ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال 72 ساعة فقط من غلق باب تسجيل رغبات الطلاب أي يوم الثلاثاء المقبل للتمكن من إنهاء إجراءات القيد في الكليات المرشحين لها من دفع المصروفات واستخراج الكارنيه للانتظام في الدراسة منذ الأسبوع الأول دون وجود أي مشاكل.

لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة والمتخلفين على بوابة الحكومة لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة وللمتخلفين على بوابة الحكومة

وفي هذا السياق، يستطيع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة من المتقدمين بطلبات التحويل بين الكليات الاستعلام عن النتيجة للالتحاق بالعام الدراسي المقبل 2021-2022 عبر الموقع الرسمي للتنسيق التابع لوزارة التعليم العالي بإتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط من هنـــــــــــــــــــــــــــا

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة تقليل الاغتراب

الخطوة الثالثة: كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

الخطوة الرابعة: كتابة مجموع الطالب في الثانوية العامة أرقام وحروف

الخطوة الخامسة: تحديد شعبة الطالب الدراسية (علمي، أدبي)

الخطوة السادسة: الضغط على زر الاستعلام

الخطوة السابعة: ظهور موقف الطالب من طلب التحويل بين الكليات.

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