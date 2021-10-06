الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ريهام سعيد تدعو الجمهور لقراءة سورة البقرة: «بتشيل السحر»

ريهام سعيد
ريهام سعيد

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن تعرضها للسحر الأسود، بوقف الحال، والعمل، والمرض، والطلاق، وأنها بسبب هذا السحر لا تستطيع قراءة الأذكار والتسبيح.

وتحدثت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، من خلال بث مباشر نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تفاصيل ما تعرضت له من سحر وقالت “ قضيتي إني مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق”.

 

وتابعت الإعلامية قائلًة: "الناس بتاعة ربنا اللي مش بيبقى ليها في الدجل والشعوذة بيقولولي إن أنا معمول لي سحر، وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده، وللأسف هي مش جهة واحدة اللي بتعمل كده ناس كتير أوي وأسبابهم مختلفة".

- علاقة وثيقة بين الآثار والسحر

وأضافت ريهام سعيد أن هناك علاقة وثيقة بين الآثار والسحر، وأن معظم من يعملون في الأسحار يعملون في التنقيب عن الآثار، والدليل على ذلك أنها لاحظت تغير حياتها رأسًا على عقب بعدما ذهبت لمنزل 5 فتيات في إحدى حلقات برنامجها قالوا إن منزلهم تحته آثار ولذا حدث لهن مس.

- "مصطفى حسني قالي سورة البقرة قوية جدًا"

وتابعت ريهام: “طبعًا كل اللي بيحصل بإذن الله ومن عند ربنا، فأنا مقتنعة أن كل اللي بييجي من عند ربنا خير، لكن أنا تعبت من موضوع السحر لأن بيحصل أمور غير طبيعية”، مشيرةً إلى أن الداعية مصطفى حسني قال لها إن سورة البقرة قوية جدًا.

وقالت: "كل ما أجي أمسك سبحة لأعمل أذكار الصباح والمساء يحصل حاجة ومعرفش أقولها، فعلًا الحاجات دي مُتعبة والناس اللي بتعمل فيّ كده مش عايزة تهدأ غير لما يتقضي علىّ خالص، أنا زهقت وفكرة أن حد يأذيني بتبقى صعبة أوي، عايزة أقرأ سورة البقرة كل يوم وعايزة أعمل أذكار الصباح والمساء، وبدعي ربنا أن يبعد عني هذا السحر، والحسد صعب أنا لما بصلي بنهار من الدموع، وقرأت لشيوخ بيقولوا إن ده من علامات الحسد".

وأكدت ريهام أنها تعلم جيدًا من وراء هذا السحر، وقالت: "عندي زميلة عايزة تدمرني وبتشتغل من تحت، والأذية أخرتها مش حلوة خالص وكله هيرجع"، ودعت ريهام متابعيها لقراءة سورة البقرة يوميًا للتخلص من السحر.

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