اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول بالبحيرة

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 35، اليوم الأربعاء محاكمة المتهمين في واقعة قتل نجلاء نعمة الله بمدينة كفر الدوار بالبحيرة والمعروفة إعلاميًا بمقتل فتاة المول.

وكشفت النيابة في تحقيقات أن المتهمين عقدوا العزم على إزهاق روحها قبل شهرين من تنفيذ الجريمة، ووضعوا لذلك مخططًا أعدوا فيه أسلحة بيضاء وأقراصًا مُنوِّمة وأدوات أخرى، واستغلت المتهمة علاقة صداقتها بالمجني عليها فالتقتها بدعوى زيارتها، وما إن اختلت بها حتى استدعت المتهميْنِ الآخريْنِ فكمَّم أحدُهما فاها، وضربها على رأسها، وأطبق الآخر على عنقها، بينما كالتِ المتهمة ركلاتٍ عدة إلى رأسها حتى فاضت روحها، ثم انهالت عليها بطعنات بسلاح أبيض في أماكن متفرقة من جسدها، ارتكبوا كلَّ ذلك قاصدِين قتْلَها وإزهاق رُوحها بما أحدثوه بها من إصابات.

وكشفت التحقيقات أن جناية قتل فتاة المول ارتبطت بجنحة سرقة، إذ إنهم في ذات الزمان والمكان، سرقوا من المجني عليها حليًا ذهبية ومبالغَ مالية وهاتفًا محمولًا ومنقولات أخرى، خلال حيازتهم ما كان معهم من أسلحة بيضاء، فضلًا عن محاولة اثنين من المتهمين إخفاء معالم جريمتهم، بإتلافهما آلة مراقبة كانت مُثبتةً بمحل الواقعة.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى ارتباط المتهمة بعلاقة صداقة بالمجني عليها منذ أربع سنوات، تخللها مشاركتهما العمل بالعيادة، ثم على إثر خلافات بينهما؛ لتميز المجني عليها عن المتهمة في العمل، وسوء وتدهور علاقتهما، نَوتِ المتهمة الانتقام منها بقتلها، فأوهمت أحد المتهمين في يونيو الماضي، بسرقة المجني عليها مصوغات ذهبية ومبالغَ مالية منها واتفقت معه لذلك على قتلها.

واعترفت المتهمة الأولى نورهان بتفاصيل الجريمة أمام النيابة، أن المجني عليها أثناء أداء الامتحانات بالكلية كانت تقوم بأعمالها فـي العيادة، ولرغبتها فـي الاستمرار بالعمل بالعيادة بدلاً منها، قررت التخلص منها بقتلها، وفي سبيل ذلك استعانت باثنين من أقاربها لارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي لكل منهما، وأنها ذهبت إلى العيادة للمجني عليها وجلست معها للحديث وأعطتها عصير به مخدر، مشيرة إلى أنها قامت بإرسال رسالة هاتفية للمتهم الثاني لبدء تنفيذ الجريمة، وأن المجني عليها حاولت الاستغاثة بها أثناء قتلها من المتهم الثاني والثالث، موضحة أنه تم تنفيذ الجريمة وسرقة مبلغ مالي من المجني عليها والهروب عقب قتلها.