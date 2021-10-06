تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بمدرسة الزراعة المطرية و«البترول والمشغولات الصوفية» بمطروح

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تخفيض الحد الأدنى لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرسة مطروح الثانوية للزراعة المطرية الملحقة علي مركز بحوث الصحراء بمطروح وقسم البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية الميكانيكية إلى مجموع 200 درجة.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه تم تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بفصول المشغولات الصوفية البدوية اليدوية إلى مجموع 180 درجة، موضحًا أن تقديم الطلبات بداية من صباح الغد الخميس ولمدة اسبوع بإدارة التعليم الفني بديوان عام تعليم مطروح.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن المديرية حددت عدة شروط لقبول الالتحاق بمدرسة مطروح الثانوية الزراعية الملحقة بمركز بحوث الصحراء بمطروح وقسم البترول وقسم المشغولات الصوفية.

وأشار إلي أن الشروط تضمنت "أن يكون الطالب مصري الجنسية، أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من المحافظة، وأن يكون الطالب حاصلًا على مجموع درجات 200 درجة بالشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الزراعية وقسم البترول و180 درجة للطالبات الراغبات في التقديم للالتحاق بقسم المشغولات".

وتضمنت الشروط “حضور الاختبار الإلكتروني، حضور المقابلة الشخصية، يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا في الإعدادية والاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية”.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن المستندات المطلوبة للتقديم من الطلاب هي صور طبق الأصل من شهادة الإعدادية وشهادة ميلاد الطالب وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها .