ضبط شخص ادعى تقاعس الأجهزة الأمنية عن تنفيذ حكم كذبا

ردت الأجهزة الأمنية على ما تم نشره على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا شكوى لأحد الأشخاص ادعى خلالها تقاعس الأجهزة الأمنية عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد أحد الأشخاص فى واقعة إصدار شيك بدون رصيد لعلاقته بأحد ضباط الشرطة.

وبالفحص تبين عدم صحة ادعاء الشاكى حول علاقة المحكوم عليه بأحد الضباط مما حال دون ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المحكوم عليه (مالك مكتب استيراد وتصدير – ومقيم بمحافظة الإسكندرية) سبق الحكم عليه فى (34) قضية بتهم إصدار شيكات بدون رصيد.

ووتم استهداف المذكور عدة مرات بمحل إقامته وأماكن تردده وتبين هروبه، وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان اختبائه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبتاريخ 23 سبتمبر 2021 تم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكى لادعاءاته الكاذبة بتقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبط المحكوم عليه.