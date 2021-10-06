«القابضة للغزل والنسيج»: الانتهاء من خطة تطوير الشركات التابعة العام المقبل

كشفت الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، أنه من المقرر الانتهاء بالكامل من خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة القابضة خلال العام القادم.

وقال رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم في تنفيذ خطة التطوير الشامل لعودة صناعة الغزل والنسيج لمكانتها الذهبية.

وأضاف أنه تم الاستعانة بفريق متخصص في تسويق منتجات المصانع عبر إنشاء شركة متخصصة للتسويق، وتم الاستعانة فيها بخبرات أجنبية.

وأشار رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إلى أنه تم التغلب علي التحديات التي واجهت خطة التطوير من خلال توفير التمويل اللازم عبر جهود وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بالإضافة إلى أنه تم النجاح في تسوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه مديونيات كانت على الشركات التابعة لصالح الجهات الحكومية المختلفة من بنك الاستثمار والتأمينات الاجتماعية وخلافه.

وأوضح أنه تم الاستفادة من الأراضي المملوكة للشركات في تسوية المديونيات وتوفير التمويل اللازم لضمان تنفيذ خطة لتطوير، مؤكدًا على إعادة هيكلة شاملة للشركات والمصانع بالإضافة إلى أنه يجري إعادة هيكلة للعمالة في الشركات والمصانع في إطار رفع القدرات والعمل على اختيار الكوادر المناسبة لتنفيذ خطة التطوير والعمل على التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن صناعة الغزل والنسيج الحكومية ستكون في مكانة متقدمة للغاية في ظل التطوير الذي يتم فيها، مشيرًا إلى أنه من المقرر البدء في تداول القطن عبر بورصة السلع خلال العام القادم وذلك عقب النجاح في تعميم منظومة التداول الجديدة على مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أن الإقبال من التجار ساهم في وجود سعر مناسب للقطن المصري.