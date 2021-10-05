الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين بحيازة استروكس في السلام

الاستروكس
الاستروكس

قررت نيابة السلام حبس متهمين بترويج مخدر الاستروكس بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عاطلين، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1000 جرام، وأقرا بترويجهما للمواد المخدرة بقصد الكسب غير المشروع منها. 

وكانت بداية الواقعة، عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1000 جرام، وأقرا بترويج المواد المخدرة وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

حبس نيابة السلام متهمين مخدر الاستروكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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