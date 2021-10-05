بعد عطل «فيس بوك».. خبراء يوضحون تأثير الأزمة محليًا وعالميًا

6 ساعات قضاها العالم بعيدًا عن عملاق التطبيقات الإلكترونية «فيسبوك» بعد وقوع خللًا وعطلًا مفاجئًا بهم وصفه موقع «داون ديتكتور»، متتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت بأكبر خلل على الإطلاق يتعرض له «فيسبوك»، ذلك العطل الذي أدى إلى أبلاغ أكثر من 125 ألف مستخدم على «فيسبوك» عن مشكلات في الوصول إلى التطبيق في الساعة 11:54 صباحًا في نيويورك، وفقًا لموقع «داون تراكر» فيما أبلغ ما لا يقل عن 98000 شخص عن مشاكل مع إنستغرام، وقال حوالي 35000 شخص إن واتساب يواجه مشكلات.

وعلى الرغم من وجود تكهنات بالأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة، إلا أنه إلى الآن لم تعلن شركة «فيس بوك» عن السبب الحقيقي وراء هذا العطل الأطول في تاريخ الشركة.

وتحدثت «الدستور» مع عدد من الخبراء لتوضيح تأثير تلك الأزمة محليًا وعالميًا، وكيف يمكن تفادي تداعياتها في المستقبل.

رئيس شعبة شركات البرمجيات بالجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الصين لم تتأثر على الإطلاق بسبب استخدامها شبكة محلية

وأكد محمد سعيد مهندس استشاري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورئيس شعبة شركات البرمجيات بالجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لـ«الدستور» أنه من الواضح أن حدوث عطلًا فنيًا بخوادم الاتصال وراء أزمة عطل «فيسبوك» التي حدثت بالأمس، مضيفًا أن ذلك الأمر تسبب في منع الاتصال بين الخوادم والمستخدمين، وأشار إلى أن هذا العطل قد يكون بسبب الهاكر أو نتيجة لحدوث خللًا فنيًا في الشبكات، أو غيره من الأسباب فإلى الآن وحسب قوله لا يمكن الجزم بالسبب الحقيقي وراء وقوع تلك الأزمة ما إذا كان تعرضت الريسفرات لاختراق ام أنها مشكلة تقنية، خاصة أن شركة «فيسبوك» لم تخرج حتى الآن وتعلن في أي بيانًا رسميًا الأسباب الحقيقية وراء حدوث هذه المشكلة.

المهندس محمد سعيد استشاري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورئيس شعبة شركات البرمجيات بالجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات



وتابع «سعيد» أنه وعلى الرغم من ذلك ففي كل الحالات تعد شركة فيسبوك هي المسئولة عما حدث لما أظهرته من قصور واضح في تعاملها التقني والفني والذي أدى إلى حدوث هذه المشكلة واستمرارها ذلك الوقت الطويل.

وأضاف أن ذلك العطل تسبب في هبوط القيمة السوقية لشركة شركة فيسبوك لأكثر من 20 مليار دولار، لتصل إلى 967 مليار دولار.

وكذلك هبط سهم شركة فيسبوك 5.8% ووصل سعره إلى 322.7 دولار ما أدى إلى خسارة مؤسس شركة «فيس بوك» مارك زوكربيرج مبلغ 7 مليارات دولار.

كما توقع سعيد المزيد من الخسائر التي ستتحملها شركة فيسبوك في الفترة القادمة وذلك نتيجة اتجاه الكثيرين أثناء الأزمة لاستخدام البدائل من التطبيقات المماثلة مثل التليجرام وتويتر، وهو ما يعد انصرافاً منهم عن الوسيلة العملاقة الفيسبوك وهو أيضًا ما يمثل تهديدًا بضياع هؤلاء العملاء إلى الأبد نظرًا لافتقادهم الآمان على بياناتهم بالفيسبوك، وإيجاده بتطبيقات أخرى منافسة، الأمر الذي سيمثل خسارة كبيرة لشركة فيسبوك من الصعب تعويضها.

أما عن الخسائر بمصر فأوضح الخبير التكنولوجي أنه كان من الممكن تفاديها إذا كان هناك شبكة محلية في مصر مشبرًا إلى أن دولة الصين لم تاأثر على الإطلاق بهذه الأزمة، وذلك لاعتمادها الرئيسي على شبكتها المحلية وليس الفيسبوك.

وفي السياق، أضاف أنه يجب النظر من المسئولين لمجال البرمجيات باعتباره مجالًا يمس الأمن القومي بالأساس لذا عليهم الاهتمام به وتوجيه كوادر وخبرات جديدة للعمل به خاصة في ظل دخول مصر عالم الرقمنة.



حسام النحاس: يومًا أسودًا على تاريخ شركة كالفيسبوك ومابعده يختلف عما قبله

أما الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة بنها قال أنه يمكن وصف ما حدث أمس بأنه اليوم الأسود على شركة الفيسبوك وأن التعامل معاها بعد هذا اليوم سيختلف تمامًا عن التعامل فيما قبله.

وتابع أنه على الرغم من تكرار أعطال شركة الفيسبوك إلا أن اختلاف العطل هذه المرة يرجع إلى أنه لم يشمل منطقة واحدة بالعالم، بل شمل العطل تطبيق الفيسبوك في جميع أنحاء العالم، واستمر لعدد ساعات متواصلة وهي الأطول في تاريخ أعطال الشركة، الأمر الذي سبب خسائر فادحة لشركة فيسبوك وكذلك خسائر عالمية لكبرى الشركات.

الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة بنها



وأضاف حسام أن تطبيق الفيسبوك يستخدمه 72مليار شخصًا يوميًا حول العالم، إلا أن سهم الشركة هبط بمقدار 5.8% ووصل سعره إلى 322.7 دولار، وذلك في الوقت الذي صعد فيه معدل المشتركين بالتطبيقات المنافسة الأخرى كالتليجرام وخلافه إلى 50مليون مشترك جديد مما يعد معه تهديدًا خطيرًا على أرباح شركة الفيسبوك في المستقبل.

وتابع النحاس إلى أن مازاد الأمر صعوبة هو احتكار تطبيق الفيسبوك لكل من تطبيق الواتس آب والماسينجر، وبالتالي وقع عليهم ما وقع عليه من خلل وعطل مما أدى في النهاية إلى حدوث توقف بهم جميعًا، ويرى الخبير التكنولوجي أن حل هذا الأمر يتمثل في تقسيم تلك الشركات وفصلها تقنيًا وإدرايًا تمامًا عن بعضهم لكي لا تتكرر تلك الكارثة مرة أخرى.

وحث النحاس على ضرورة إعادة النظر في الاعتماد الكبير الذي وصل إليه كثير من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة إدراك أن تلك المنصات مثلما اتضح هي معرضة بأي وقت للاختراق، وضياع البيانات لأي سبب سواء كان لتحقيق مصالح شخصية لها مثل تورط بعض المواقع في بيع البيانات الشخصية للمستخدمين ومن ثم استخدامها بعد ذلك في ابتزازهم و تحقيق مكاسب غير مشروعة، أو بسبب قصور في التعامل التقني والفني من قبل القائمين عليها مع المشكلات الفنية، وهو ما يمثل في كلا من الحالتين خطورة كبيرة على المستخدمين وبياناتهم وأعمالهم التي يمارسونها على تلك التطبيقات.



وختم الخبير التكنولوجي بتوضيحه أن الحاجة باتت ملحة حاليًا ليس لوجود تطبيقات تكنولوجية محلية من شأنها الحفاظ على بيانات المستخدمين في مصر فقط، بل إلى قانون دولي ينظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي موضحًا أنه مازال إلى الآن لا يوجد قانون دولي يحكم تعامل وسائل التواصل الاجتماعي مع المستخدمين، سواء بدفع تعويضات عن خسائر تسببت لهم أو بالإلزام بتوضيح أسباب المشكلات بدلًا من أن يتعمد احاطتها بالغموض كما حدث على الرغم من عظم الأمر.



خبير أمن معلومات : السياسة تلعب دور كبير في العطل و هناك شركات ستقاضي فيس بوك لخسائرها

الدكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات، وأستاذ هندسة الاتصالات بالجامعة الأمريكية قال في حديثه لـ " الدستور" حول العطل الفني الذي أصاب نحو 32 منصة إلكترونية ،قرابة 6 ساعات أن الناتج الأول لما حدث، كان الضغط الكبير على كلًا من تيليجرام وسيجنال وخدمات أخرى نظراً لارتباطها بخدمات فيسبوك المختلفة، أما عن الخسائر الإقتصادية يصعب تقديرها بشكل كامل، لكن تأرجحت مؤشرات التضارب الخاصة بفيس بوك المظلة الكبرى التي تضم انستجرام و واتس آب_وانخفضت نحو 7 مليارات في الساعة الأولى من التوقف الذي يصفه " الجندي" بالكوني.

الدكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات، وأستاذ هندسة الاتصالات بالجامعة الأمريكية

ويكمل أن هناك خسائر فردية وجماعية تكبدها شركات كبرى وأفراد بارزون على مستوى العالم، جراء توقف عملهم المعتمد على تلك المنصات، ولن يتعجب سوق التكونولوجيا والمال الأشهر القادمة من ازدحام المحاكم الاقتصادية العالمية لمقاضة مارك زكربيرج والحصول على تعويضات مناسبة، لأن السبب حتمًا وراء التوقف يتضمن جانب تقني، لاسيما بسبب إعتماد شركة فيس بوك على تقنية ال BGP؟ أو Border Gateway Protocol، التي بدأ يغذي بها مليارات المستخدمين في الكرة الأرضية كي يصلهم الفيص بوك مضاف له عدة تطبيقات كحزمة واحدة ، ليضاعف عوائده المالية ويوفر أموال اخرى تُنفق على الخوادم.



ويعرف أستاذ تكنولوجيا الاتصالات ال BGP قائلًا " أنه زى خدمة البوسطه للانترنت كله، ولما بييجى شخص يبعت جواب لشخص اخر الخدمة دى هيا المسؤولة عن توصيل الجواب بأسرع وافضل طريقة وبنفس الطريقة لو قمنا بتطبيق الموضوع على الانترنت فلما بييجى شخص يرسل بيانات لاى شخص تانى ال BGP هيا المسؤولة الاول عن ايجاد افضل واسرع طريق واكثر الطرق فاعلية على توصيل البيانات دى للطرف المستلم عن طريق البحث المستمر وسط الانظمة المختلفة وتصل افضلهم فى نقل البيانات".



مشيرًا إلى أنه البروتوكول المسؤول عن توصيل البيانات سواء النصية أو الوسائط المتعددة للمواقع بسرعة وفاعلية عالية، وتابع أنه ظلت تلك التقنية مجهولة ولا أحد يعرف سر نجاح الوصول الفائق الذي يعتمد عليه فيس بوك حتى التحقيق الشهير الذي خضع له في البنتاجون " وزارة الدفاع الأمريكية"، والكونجرس بعد اتهامه بالتلاعب في بيانات الناخبية والوصول بترامب للحكم، وحدث حينها ما يعرف بال BGP Hijacking.



وهنا يوضح الجندي أن السبب وراء الفشل الاخير قد يكون سياسيًا أيضًا فلن تفصح " فيس بوك" عنه على النلاء خاصة بعد حالة الاستقطاب في الإعلام الأمريكي بعد فشل ترامب للمرة الثانية ومحاولته المستميتة الثأر لذلك بما يملك من ثروات مالية هائلة حتى في مجال تكنولوجيا المعلومات .



ويكمل الجندي أن هناك تسيربات وصلت للصاحفة الرقمية حذرت بشكل مسبق من هذا التوقف لكن لم يعبأ بها أحد، حيث ورد أنه في الساعه ١١ و ٣٩ دقيقة صباحا بالتوقيت الشرقى ، فشل موظف داخل شركة فيسبوك في عمل تحديث لسجلات الشركة الخاصة ب BGP داخل الشركة، مما تسبب فى ضياع (كل او جزء) السجلات الحاملة لعناوين ال IP او ال DNS الخاصة بخدمات المنصات المتوقفة ، بتعبير اسهل، فيسبوك بالتحديث اللى حصل فى سجلات BGP دى شال نفسه وخدماته بالكامل، مما يعني أن فيس بوك هو ما أوقف نفسه بنفسه عهلى خارطة الانترنت ويزيل شبهه التهكير من الدول الأخرى .

أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس: لا يمكن الحساب الدقيق للخسائر الاقتصادية

الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس أوضحت "للدستور" أن ردود الأفعال التي حدثت بعد تعطل تطبيق الفيسبوك أظهرت مدى الاعتماد الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، والتي تؤثر بشكل أو بأخر على الاقتصاد، فعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يُختصر المزيد من الوقت، فهناك كم هائل من المعاملات الاقتصادية تحدث في خلال ثوان معدودة عبر هذه الوسائل، وبالتالي أي عطل فيها يعني توقف اقتصادي وبالتالي يترجم ذلك إلى خسارة.

ولكن عن مقدار هذه الخسارة أوضحت يمن عدم إمكانية القياس الدقيق لها، وذلك لتعدد الأطراف التي وقعت بينها، فهناك خسائر حدثت بين الدولة الواحدة و أخرى بين عدة دول، وكذلك خسائر وقعت لأشخاص عاديين أو لأشخاص اعتباريين.



ولكن ما يمكن قوله حسب يمن أنه ينبغي العمل على إيجاد منصات بديلة يحفظ عليها بيانات المواطنين، ليشبه الأمر مثلما يحمل شخصًا بيانات هامة له على جهاز حاسوب ولكنه يحتفظ بنسخة منها على "فلاشة" لإدراكه التام أن هذا الجهاز معرض في أي وقت للتلف وضياع ما عليه من بيانات بشكل كامل.



أستاذ اقتصاد دولي : هناك شركات نحجت في اجتياز الازمة بإطلاق تطبيقات تديرها بعيدًا عن فيس بوك

تذكر الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية واستاذة علم الاقتصاد بالجامعة الكندية أن تقدير حجم فاتورة التوقف لازال مبكرًا، فمنصة فيس بوك وانستجرام خصيصًا مدري للربح، لبثهم للسلع واعلاناتها، علاوة على خصيات البث المباشر ونشر الفيديوهات، وتوقف ذلك يعني خسارة كل جزء من الثانية.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة بدأت شركات في الاعتماد بشكل رئيسي على منصات التواصل الاجتماعي بنسبة تصل لـ 90% وتفاقم هذا الدور بعد انتشار وباء كورونا المستجد، واغلاق المنافذ التجارية لتقنين سياسية التباعد الاجتماعي عالميًا، لذلك انهارت مؤشرات البورصة فجأة في أول ساعتين من التوقف، لتقدر إجمالي الخسائر الخاصة بالبورصة العالمية بأكثر من 150 مليار دولار.



وتكمل الملاح أن هناك شركات نجت من هذا الفخ باطلاقاها تطبيقات خاصة بها، لا تعتمد على جوجل _ الذي توقف هو الأخر_، ولها خطة دعائية اخرى خارج منصات التواصل الاجتماعي، حتى أننا وجدنا منها رسائل تنبيهية انها لازالت تعمل بكفأة وظلت مبيعاتها تحقق مكاسب.

رسم بياني لمؤشرات أسهم شركة الفيسبوك بعد العطل

صورة توضيحية لخسائر شركة الفيسبوك بيوم 4اكتوبر وقت العطل

أسامة مصطفى: الهاكرز مستبعد لأن كل تطبيق له إدارة في مكان مختلف وصعب تعطيلهما معًا



والجدير بالذكر أنه لا تعد حالات الانقطاع أمرًا غير مألوف بالنسبة للتطبيقات، ولكن من النادر حدوث انقطاع في الكثير من التطبيقات المترابطة في أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم في نفس الوقت.

وهو الأمر الذي أشار إليه دكتور أسامة مصطفى الخبير التكنولوجي، الذي استبعد لذلك وجود هاكر موضحًا أن الهاكر يسرق بيانات أو ينقل فيروسات، ولكن أن يعطل تطبيقات مختلفة في اماكن اداراتها حتى ولو كانت تتبع شركة واحدة فهذا أمر يصعب تصديقه-على حد قوله-موضحًا أن تفسير هذا العطل يرجع في الغالب إلى خلل داخلي من الشركة وليس تدخل خارجيًا، وشبه الأمر بمن "ينزع فيشة جهاز كهربائي فينقطع الإرسال، ولا يحدث عطلًا بالمعنى المتعارف عليه".

ويُجدر بالإشارة إلى أن بيان صدر من فيسبوك أوضح أن "خللا تقنيا داخليا تسبب في تعطيل عمل المنصة"، وأنه "لا يوجد دليل على اختراق بيانات المستخدمين بسبب العطل التقني" فيما قال خبراء تقنية إن عطل فيسبوك جاء بعد اتهامات لمسؤولة سابقة فضحت فيها سياسة الموقع فاتهمت فرانسيس هوغن المسؤولة السابقة في فيسبوك، الموقع باختيار الربح على السلامة.



وكان قد شمل العطل الذي حدث يوم الاثنين خدمات الشركة على مستوى العالم، إضافة إلى مواقع أمازونلوغوغل ووجود بعض المشكلات التقنية في تطبيق "سناب شات".

ويذكر أن تاريخ انقطاع خدمات الفيسبوك لم يبدأ بهذه المرة ففي عام 2019، استمر انقطاع مماثل لمدة ساعة تقريبًا قالت عنه شركة فيسبوك إنه كان بسبب مشكلة فنية. يمكن أيضًا أن تتعطل مواقع الويب الرئيسية في بعض الأحيان إذا كانت شبكات توصيل المحتوى أو شبكات CDN غير متصلة بالإنترنت.

كما حدث في يونيو وأبريل من هذا العام، وأن تعرضت منصات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لحدث مماثل وبشكل غير متوقع بسبب "مشكلة تكوين الشبكة".

أما عن مستخدمي الانترنت فوصل عدد في عام 1995، أقل من واحد في المئة فقط من سكان العالم، وكان أغلبهم من الغرب، ويستخدمونه بدافع الفضول.

وبعد 20 سنة، وحتى يومنا هذا، يستخدم الإنترنت ما يزيد على ثلاثة ونصف مليار شخص، أي ما يقرب من نصف سكان العالم، ويزداد عدد مستخدميه بمعدل عشرة أشخاص تقريبا كل ثانية.