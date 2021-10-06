اليوم.. احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر بفرع ثقافة المنيا

يقيم فرع ثقافة المنيا، برئاسة خالد إسماعيل، بإقليم وسط الصعيد الثقافي احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد بعنوان "في ست ساعات" على مدار يوم الأربعاء الموافق ٦ أكتوبر؛ تزامناً مع توقيت حرب أكتوبر المجيد بدءا من الساعة ٢ ظهراً حتى الساعة ٨ مساءاً، يأتى ذلك في إطار إحتفالات وزارة الثقافة بذكرى إنتصارات اكتوير المجيدة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

ويتضمن برنامج الحفل الاستماع الى الأغنيات الوطنية من الساعة الثانية حتي الثالثة عصرً، تنظيم ورش فنية للاحتفال بعيد نصر السادس من أكتوبر في جميع المواقع الثقافية التابعة للفرع من الساعة الثانية ظهرا، وفى الساعة السابعة مساء تقدم فرقة الفنون الشعبية وفرقة الموسيقي العربية علي المسرح الروماني بالمنيا عرضاً فنياً بحضور القيادات السياسية والتنفيذية ورجال الدين، والإعلاميين، يليه عرض لفرقة الفنون الشعبية بملوي و عرض لفرقة كورال اطفال سمالوط بمركز الشباب.

فى الوقت نفسه، نظم قصر ثقافة شبين الكوم الإدارة العامة لفرع ثقافة المنوفية احتفالية أكتوبر بالتعاون مع نقابة التطبقيين بشبين الكوم، والتي تضمنت عدد من الفقرات؛ أبرزها افتتاح معرض فنون تشكيلية للفنان عبدالفتاح حبيب والتي كانت لوحته تعبيرية عن بانوراما حرب أكتوبر.

وتضمن الاحتفال كلمات الترحيب بداية من عبدالعزيز الطنطاوي نقيب التطبقيين والذي قام بالترحيب بالضيوف والإدارة العامة الثقافة المنوفية المتمثلة في قصر ثقافة شبين الكوم وفتح آفاق جديدة للتعاون بينهما، ووليد طايل مدير قصر ثقافة شبين الكوم والتي بدأها بدقيقة حداد علي روح الشهداء من الوطن ورحب بالضيوف وأن حرب أكتوبر هي حرب العزة والكرامة.

فى الوقت نفسه، شارك طاهر صقر المدير العام الأسبق لفرع ثقافة المنوفية، والذي عاصر حرب أكتوبر وقصائد عن أكتوبر والدكتور أسامة محمد عضو اتحاد كتاب مصر ونادي أدب قصر ثقافة شبين الكوم وقصيدته التى ألقاها عن أكتوبر.