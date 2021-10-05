محافظ بورسعيد يشارك في ندوة وزارة التخطيط والإصلاح الإداري

تتناول أهمية جائزة مصر للتميز الحكومي

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ندوة الدكتورة سها سعيد المدير التنفيذي لجائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وذلك بحضور مديري الإدارات بالديوان العام، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

وتناولت الندوة، الحديث حول أهمية جائزة مصر للتميز الحكومي وشروطها وأنواع الجوائز المؤسسية والفردية ومحاور ومعايير كل جائزة منهم، وتضمنت أيضا التعريف بمنظومة "الكارت الموحد"، والذي سيكون بمثابة كارت يقدم كافة الخدمات للمواطن، وسيكون كل ما يحصل عليه المواطن مسجل بشكل إلكتروني، ويضمن عدم حدوث أي تلاعب في الدعم المقدم للمواطنين في المستقبل، مع عدم اقتصاص جزء من الدعم أو الأموال التي يتلقاها المواطنين مقابل ميكنة هذه الخدمات على الكارت الموحد.

وأعرب محافظ بورسعيد، عن فخره بحصول محافظة بورسعيد على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظة على مستوى العالم العربى والتى فازت بها خلال المسابقة والتي كانت نتيجة التطور في العمل الإداري والحرص على الارتقاء بمحافظة بورسعيد على أعلى مستوى والنهوض بالمستوى الخدمي والتنموي لمدينة بورسعيد.

وأكد أنها ليست جائزة فردية بل جائزة للدولة المصرية نظرا لتضافر وتعاون كافة مؤسسات الدولة مما جعل من بورسعيد قاطرة تنمية مصر من خلال إطلاق مشروعات تقام لأول مرة بالدولة المصرية على أرض بورسعيد، والتي أهمها أنفاق بورسعيد العملاقة التي تربط قارة آسيا بقارة إفريقيا وإقامة أكبر منطقة حرة اقتصادية وأكبر منطقة لوجيستية وأكبر مزارع سمكية في العالم بشرق بورسعيد، بالإضافة الى مشروع حقل ظهر الواعد غرب بورسعيد، هذه المشروعات التى تتواكب مع المشروعات التنموية والخدمية العملاقة التي بدأت من بورسعيد، كأول محافظة رقمية بمصر من خلال إطلاق 48 خدمة رقمية، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد لأول مرة هذا المشروع الصحي القومي لكافة المواطنين بالدولة.