الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

السجون
السجون

منحت مصلحة السجون، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، زيارة استثنائية لجميع السجناء؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات ملحمة حرب أكتوبر المجيدة.

وبمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للسجناء، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، تقرر منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية خلال الفترة من يوم 9/10/2021 حتى يوم 31/10/2021، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكل قطاعات الوزارة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء.

زيارة إستثنائية حرب اكتوبر انتصارات السجناء ذكرى مصلحة السجون

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