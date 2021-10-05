ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل البيع بالسوق السوداء في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بالمحافظة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود؛ للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، نفذت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي مدير الادارة بعمل كمين لسيارة نقل معتادة السير في طريق “كفر صقر - أبو كبير”، وتم ضبط السيارة محملة بـ ١٠ أطنان دقيق بلدي مدعم من قِبل الدولة بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء، وتم تحرير محضر بذلك، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك.

وكانت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، قد أعلنت عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز ومحطات الوقود؛ للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت إدارة تموين فاقوس بحملات مشتركة من مجلس المدينة والصحة والطب البيطرى والتموين لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار برئاسة محمد فوزي مدير إدارة تموين فاقوس وعضوية مفتشي قسم الرقابة التموينية بالإدارة، وأسفرت الحملة عن ضبط المخالفات الآتية خلال الفترة من ٢٥ – ٢٧ يوليو.

وتم تحرير 6 محاضر جنح ضد 6 مخابز سياحيه لإدارة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر جنح ضد تاجر تمويني لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وتحرير 5 تقارير إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.