الحكم على الإرهابي محمود عزت في «التخابر مع حماس» 19 ديسمبر

حجزت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، القضية المتهم فيها الإرهابي محمود عزت، المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر»، إلى جلسة 19 ديسمبر، للحكم.

كانت استأنفت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم، جلسات إعادة محاكمة الإرهابي الدولي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر" مع جميع العناصر الإرهابية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وطلب المحامي منتصر الزيات من هيئة المحكمة الموقرة - ببراءة- موكله الإرهابي الدولي محمود عزت من التخابر مع الجماعات الأجنبية المتطرفة برغم ثبوت قيام الإرهابي محمود عزت بالاتفاق مع الجماعات الإرهابية الدولية للمشاركة في عمليات إرهابية داخل مصر مقابل تهريب عناصرهم الإرهابية المسجونين على الأراضي المصرية على ذمة قضايا إرهاب.

إلى جانب تحريض الإرهابي محمود عزت العناصر الإرهابية التابعة لجماعته بـ خطف وقتل 3 ضباط شرطة وأمينهم وتهريب 20 ألف سجين واستهداف المنشات الشرطية ومؤسسات الدولة بأسلحة ثقيلة وإشرافه شخصيا على العمليات الإرهابية الكبرى التي وقعت في البلاد واستهدفت الشعب المصري ومؤسساته ورموز دولته.