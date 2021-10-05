هزة أرضية بقوة 4.5 درجة في شمال شرق الهند

أعلن المركز الوطني الهندي لعلوم الزلازل تسجيل هزة أرضية قوتها 5ر4 درجة بمقياس ريختر اليوم في المنطقة الواقعة شمال شرق الهند.

وذكر المركز أنه جرى الشعور بهذه الهزةيفى ولاية أرانتشال براديش الواقعة شمال شرق الهند، خاصة فى منطقة بانجين، مضيفا أن هذه الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات وعند خط عرض 58ر30 درجة وخط طول 72ر94 درجة ، وعلى بعد 276 كيلومترا شمال غرب منطقة بانجين .

ولفت المركز إلى أن هذه هى المرة الثالثة التى تتعرض فيها المنطقة لزلزال منذ أول أكتوبر الحالى .

وأشار مركز علوم الزلازل الهندى إلى أن منطقة باسار بالولاية كانت قد تعرضت لهزة قوتها 4ر4 درجة أمس / الاثنين ، وأن باسار تعرضت أيضا لهزة أرضية قوتها 1ر4 درجة يوم الثانى من أكتوبر الحالى .

وعلي صعيد اخر.. أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 ألفًا و346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في الهند منذ أكثر من ستة أشهر.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 33 مليونا و853 ألفا و48 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 263 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 449 ألفاو260 حالة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 235.35 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و13904.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.