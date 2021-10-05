أسيوط تعتمد المخطط التفصيلي لـ 22 قرية بأبوتيج والقوصية

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قراراً بالمخطط التفصيلي لـ 22 قرية بمركزي القوصية وأبوتيج عقب استكمال الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية والعمل بها فوراً تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.



تضمن القرار المخطط التفصيلي لـ 18 قرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، هي (بني هلال ، الأنصار ، الصبحة، بني صالح، عنك، عرامية الديوان، بني ادريس ، المنشأة الكبرى ، المنشأة الصغرى ، عرب الجهمة،الحبالصة، السراقنا، التتالية، التمساحية، مير، رزقة الدير المحرق ، الحرادنة، منشأة خشبة)، و4 قرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج وهى (أبو خرص ، دكران ، البلايزة ، الزرابي).



وأشار المحافظ إلى أهمية المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي يتم اعتمادها واقرارها بالنسبة للمواطنين، فهى تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وتفيد في زيادة عرض الشارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة مع الزيادة السكانية وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2027 ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية بالإضافة إلى تحديد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية فضلاً عن الحفاظ على الرسوم القانونية المستحقة للدولة والقضاء على البناء العشوائي مشيداً بأعضاء ومسئولي ومهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة برئاسة المهندسة ايمان علي المدير العام للادارة والانتهاء من هذه المخططات بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن كـ (الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة ، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان ، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،الإدارات الهندسية بالمراكز والمكاتب الاستشارية المختصة ومركز التخطيط العمراني لأسيوط.



كان المجلس التنفيذي للمحافظة قد وافق في وقت سابق على اعتماد المخططات التفصيلية لـ 22 قرية بالمركزين تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة حيالها في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.