الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب عالميًا بفعل صعود الدولار

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ استفاد الدولار من تراجع الإقبال المخاطرة، ومن المرجح أن يشهد المعدن تعاملات متقلبة في الفترة التي تسبق صدور أرقام الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، والتي قد يكون لها تأثير على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض التحفيز.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1758.27 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى 1770.41 دولار أمس الإثنين، وهو أعلى مستوياته منذ 23 سبتمبر. 

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1757.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت أسواق الأسهم بسبب مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يضعف النمو الاقتصادي.

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا المحيط الهادي في أواندا، إن تراجع الأسهم يدفع المستثمرين الآسيويين إلى شراء الدولار، ما يضغط على الذهب، مضيفًا أن المعدن سيكون في نطاق بين 1750 و1785 دولارا قبل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تبدي الوظائف غير الزراعية استمرارا في تحسن في سوق العمل، ما يسمح على الأرجح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالبدء في تقليص التحفيز قبل نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 22.48 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9 بالمئة إلى 958.83 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1906.45 دولار.

وفي سياق متصل، تراجع الذهب الاسبوع الماضي إذ ارتفع الدولار بفضل تكهنات بزيادة أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر ما زال متماسكًا فوق مستوى الدعم الفني المهم 1750 دولارا، وفي سبيله لتحقيق مكسب أسبوعي محدود إذ تلحق المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والنمو الضرر بالإقبال على المخاطرة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1753.67 دولار للأوقية بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش. 

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1754.30 دولار.

لكن المعدن الأصفر ما زال مرتفعا نحو 0.2 بالمئة في الأسبوع، إذ ساهم تراجع الدولار أمس الخميس، في أن يسجل الذهب قفزة بنحو اثنين بالمئة.

الفضة منطقة آسيا المحيط الهادي الذهب أسعار الذهب الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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