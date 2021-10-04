الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي سبل التعاون الثنائي بين الجانبين

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية مع مدير برنامج الأغذية العالمي

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، برافين أجراوال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، وذلك لبحث مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين، بحضور آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج. 

محافظ الإسكندرية يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي 

في البداية؛ رحب المحافظ بمدير برنامج الأغذية العالمي، لافتًا إلى أن هذا اللقاء الأول مع برنامج الأغذية العالمي. وأعلن عن رغبته في تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المتميز بين المحافظة والبرنامج الذى يعد من أفضل الشركاء الدوليين، مرحبًا بأي شراكة مستقبلية للتوسع في البرنامج بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي 

وأضاف المحافظ أن مصر حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية لديها قاعدة بيانات هي الأولى من نوعها لتكون نموذج يحتذي به بين محافظات مصر لدعم الأسر الأولي.

وأكد الشريف أن المحافظة على أتم استعداد لتقديم كامل الدعم للتنسيق بين رجال الأعمال والمستثمرين وبرنامج الأغذية العالمي، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق بين الجانبين لمناقشة إقتراحات المنظمة وجدول أعمالها بنطاق محافظة الإسكندرية وعقد لقاءات لتبادل الخبرات.

محافظ الإسكندرية يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي 

من جانبه؛ أكد برافين أجراوال على أهمية الدور الذي تقوم به الدولة المصرية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك أهمية المشروع القومى العملاق الخاص بحياة كريمة لتحسين حياة الملايين من الأسر المصرية في القرى والمحافظات المستهدفة.

وأوضح أن المنظمة تعمل على دعم (17) ألف أسرة بقيمة تقدر نحو (5) ملايين. كما أن هناك تعاونًا كاملًا بين المنظمة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى دعم ومساهمة وتشارك مع الأكاديمية البحرية لتمكين الشباب الأكثر احتياجًا ومساعدتهم من خلال الخبراء والمتخصصين على مواكبة سوق العمل الحديث وتأهيلهم بشكل جيد.

محافظ الإسكندرية يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي
محافظ الإسكندرية يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي
محافظ الإسكندرية برنامج الأغذية العالمي أمم المتحدة التعاون الثنائي شراكة مستقبلية

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حديقة الأسماك

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