الإثنين 04 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة الإسكندرية: توفير 18 دار إيواء لذوي الهمم يستفيد منها 378 شخص

دار ايواء جديدة بالإسكندرية
دار ايواء جديدة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال، ومؤثر في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

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وفي مجال الرعاية الدائمة لذوي الهمم غير القادرين، أوضح الشريف أن مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية تعمل على دعم أبنائنا من ذوي الهمم، وذلك من خلال توفير 18 دار للإيواء لمن لم تستطع أسرهم رعايتهم أو المشردين منهم.

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وبحسب مديرية التضامن بالإسكندرية، فإن عدد المستفيدين من دور الإيواء المخصصة لذوي الهمم في الاسكندرية قد بلغ 378 شخص، مشيرة إلى أن الدور توفر لهم الإقامة والإعاشة ومشرفين متخصصين وأخصائي نفسي، بالإضافة إلى طبيب زائر لمتابعة حالتهم الصحية، وكذلك مراكز التأهيل والحضانات ومراكز العلاج الطبيعي لتأهيل ذوي الهمم.

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وأوضحت الدكتورة ماجدة جلالة، مديرة تضامن الإسكندرية، أن دور الإيواء المخصصة لذوي الهمم موزعة على أنحاء المحافظة، حيث يوجد 4 دور تخدم مدينة برج العرب والعامرية، و2  تخدم العجمي، و5 لخدمة الحالات بحي شرق، و7 في منطقة المنتزه، مؤكدة أن المديرية تعمل على قدم وساق لتوفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم.

 

دار ايواء جديدة بالإسكندرية
دار ايواء جديدة بالإسكندرية
الإسكندرية رعاية ذوي الهمم ذوي الهمم غير القادرين 18 دار للايواء 378 شخص مراكز التأهيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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