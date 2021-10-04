سلطان عمان يأمر بتقييم الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية

سلطان عمان هيثم بن طارق يأمر بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية في إطار المتابعة للحالة المدارية "شاهين" وتأثيراتها المختلفة في عدد من محافظات السلطنة، فقد تفضّل بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية،

وتابع البيان، وذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن بضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة هذه الأنواء، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة، وستباشر اللجنة برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء العماني، من الجهات ذات العلاقة، عملها في إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.

ضحايا الإعصار

أعلن المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان الاثنين تسجيل 7 وفيات جديدة جراء رياح عاتية وأمطار غزيرة مصاحبة للعاصفة شاهين.

وكانت العاصفة شاهين أودت، الأحد، بحياة 4 أشخاص آخرين في عمان وشخص واحد في إيران.

وقد تحرك الإعصار، الاثنين، إلى داخل عُمان وضعفت قوته، وذلك بعد تحوله إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة.

وقد أفادت هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان بأن آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير لانتهاء التأثيرات المباشرة الناجمة عن الحالة المدارية "شاهين".

يأتي هذا بينما قالت السلطات العمانية إنها عثرت الأحد على جثة رجل جرفته مياه الفيضانات من سيارته، وأضافت أن طفلا غرق، فيما لقي شخصان من آسيا حتفهما في انهيار أرضي، عندما وصل الإعصار إلى اليابسة الأحد.

هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان

وكانت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان قد أعلنت أن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري "شاهين" حاليًا على دائرة عرض 23.8 درجة شمالًا وخط طول 57.5 درجة شرقًا ويستمر في حركته نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة.

وأهابت الهيئة الجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.