الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3799 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

سجلت فرنسا 3799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت البلاد 17 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و120 ألفًا و214 إصابة، والوفيات إلى 117 ألفًا و595 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 94 مليونًا و771 ألفًا و408 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

فرنسا باريس كورونا في فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس التجريبية 2021

مائل للبرودة ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لتقديم بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

وزيرة الصحة تكشف موعد انحسار الموجة الرابعة لكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

محاولات لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.. ما القصة؟

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

إسرائيل تقايض مواطنيها بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا مقابل «البطاقة الخضراء»