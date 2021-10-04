«من الكوافير للدار الآخرة».. «الشك» يُنهي حياة «سيدة الهرم» على يد زوجها

أنهى عامل كرتون، حياة زوجته، بتهشيم رأسها بآلة حادة، وألقى جثتها في مصرف ثم توجه لقسم الشرطة ليبلغ عن اختفائها.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا من أحد المواطنين، الإثنين الماضي، باختفاء زوجته «ر.ع.م.م»، 41 سنة، ربة منزل، وتم فحص بلاغات الجثث المجهولة التي عثر عليها في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، لبيان وجود السيدة الأربعينية بينها من عدمه.

شكل اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات اختفاء الزوجة، حيث تبين أنها متزوجة منذ أكثر من 25 عامًا ولديهما 4 أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 24 عامًا.

وأشارت التحريات، إلى أن الفترة الأخيرة الزوجة كانت على خلاف مع زوجها، وقبل الواقعة بـ 15 يوما تركت له المنزل وذهبت إلى أسرتها بدائرة قسم الشرطة، وذهب الزوج إليها وأعادها مرة أخرى، وخلال فحص خطوط سير السيدة المختفية تبين أن الزوج شوهد في وقت معاصر من الاختفاء بصحبة زوجته.

وأضافت التحريات، أن الزوج اختفى عقب الإبلاغ عن تغيب زوجته فبحثت عنه قوات الأمن حتى تمكنت من إلقاء القبض عليه وبمواجهته بالتسبب في اختفاء زوجته، وأنه آخر من شوهد معها أقر بقيامه بقتلها حيث خطط لجريمة لشكه في سلوكها.

وأضاف أنه أخذ المجني عليها عقب خروجها من الكوافير وذهب بها بالقرب من أحد المصارف بدائرة القسم وفي الطريق ضربها بآلة حادة على رأسها ثم ألقى جثتها في مياه مصرف بمدينة أبو النمرس، وذهب إلى القسم، وحرر محضرًا بالتغيب.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه تخلص من زوجته لشكه في سلوكها؛ لكثرة تغيبها عن المنزل.

وأرشد المتهم عن مكان الجثة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراجها، ونُقلت إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها؛ لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.