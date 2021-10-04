الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضمن «تراثنا».. خدمات مجانية للتسويق وتصميم المواقع الإلكترونية

معرض تراثنا
معرض تراثنا

يقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خدمات تسويقية متنوعة ومجانا لأصحاب المشروعات الصغيرة، ضمن فعاليات معرض “تراثنا” الذي ينظمه الجهاز تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويقدم الجهاز هذه الخدمات من خلال وحدة متخصصة لتطوير الأعمال تضم عدد من الخبراء والمتخصصين لمساعدة أصحاب المشروعات من المشاركين أو الزائرين للمعرض في تسويق منتجاتهم بشكل احترافى. 

وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية، أن كافة الخدمات التي تقدمها وحدة تطوير المشروعات الصغيرة مجانية و بهدف مساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة على تسويق منتجاتهم بطرق حديثة ومبتكرة منها وضع علامات تجارية مناسبة لمشروعاتهم والترويج لمنتجاتهم عن طريق (التصوير الاحترافي للمنتجات تصميم المواقع إليكترونية تصميم الجرافيك)، بجانب الخدمات الاستشارية في مجال تنمية الأعمال والتسويق والتصدير، بالإضافة إلى تعليمهم أسس تصوير المنتجات باستخدام الهاتف المحمول وآليات التسويق الإلكتروني والاشتراك في منصة المشروعات، والتعريف بأنشطة الجهاز المالية وغير المالية والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد. وأكد الدكتور رأفت عباس، أن الخدمات التي تقدمها هذه الوحدة تأتى في إطار توسع الجهاز في دعم أصحاب المشروعات فنيًا، حيث يتم حاليا التخطيط للوصول لأصحاب المشروعات في أماكن تواجدهم بجميع محافظات الجمهورية، من خلال وحدة متنقلة لتطوير المشروعات الصغيرة تابعة للجهاز، تقدم لأصحاب المشروعات خدمات متخصصة تساعدهم على تسويق منتجاتهم بشكل احترافى.

 جدير بالذكر أن الجهاز يتعاون مع عدد من الجهات المانحة لتقديم هذه الخدمات خلال الدورة الحالية من معرض “تراثنا”، وهي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والسفارة الكندية في القاهرة، في إطار التعاون المستمر والمثمر بين الجهاز والجهات الدولية المعنية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية والتنافسية.

تراثنا أكتوبر وزارة التجارة والصناعة الكويتية خدمات تسويق مجانية تصميم مواقع الكترونية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

«من الكوافير للدار الآخرة».. «الشك» يُنهي حياة «سيدة الهرم» على يد زوجها

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

مائل للبرودة ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تايلاند ترفع التوقعات بشأن حجم الاستثمارات في الممر الاقتصادي الشرقي

ضبط 8 ملايين جنيه ومواد مخدرة وأسلحة داخل بؤرة إجرامية بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

محاولات لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.. ما القصة؟

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

إسرائيل تقايض مواطنيها بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا مقابل «البطاقة الخضراء»