البابا ثيودوروس الثاني يزور كنيسة مارجرجس للروم الأرثوذكس بمصر القديمة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، قد ترأس القداس الإلهي في الكنيسة الرئيسية بدير مار جرجس في مصر القديمة.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك بمناسبة الاحتفال الذي يُعيد فيه للشهيد المجيد ديونيسيوس الأريوباغي.