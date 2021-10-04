الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا ثيودوروس الثاني يزور كنيسة مارجرجس للروم الأرثوذكس بمصر القديمة

البابا ثيؤدوروس الثاني
البابا ثيؤدوروس الثاني

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن  البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، قد ترأس القداس الإلهي في الكنيسة الرئيسية بدير مار جرجس في مصر القديمة.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك بمناسبة الاحتفال الذي يُعيد فيه للشهيد المجيد ديونيسيوس الأريوباغي.

أبرشية الروم الأرثوذكس الروم الارثوذكس الانبا نيقولا متحدث كنيسة الروم الارثوذكس المتحدث الرسمي لكنيسة الروم الأرثوذكس بطريرك الروم الارثوذكس

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