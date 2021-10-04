نائب الرئيس اليمنى يندد بمواصلة الحوثيين الاعتداء على الأحياء السكنية فى السعودية

قال نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر: إن الحرب التي تخوضها الشرعية هي حرب دفاعية، وتنطلق من مبدأ التمسك بخيار السلام المبني على المرجعيات الثلاث والتعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية ومع مختلف مبادرات السلام، وذلك خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ.

وقال «الأحمر»: «ان الحوثيين يواصلون الاعتداءات المستمرة على المدن الآهلة بالسكان، فضلًا عن إطلاقُ الصواريخ الباليستية على الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية في السعودية».

ومن جابنه، قال جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: «إن الاتحاد سيضع كل الضغوط على الحوثيين، لدفعهم نحو طاولة المفاوضات، لكنه شدد على أن المفاوضات يجب أن تأتي بعد وقف إطلاق النار، ووقف الهجمات الصاروخية على السعودية».

يأتي هذا فيما أكد نائب وزير الخارجية الألماني بير جير، دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن لتحقيق السلام المنشود.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي اليوم، مع نائب وزير الخارجية الألماني بير جير، والذي تم خلاله مناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الرئيس اليمني إلى دور ألمانيا في دعم اليمن وتوافقه الوطني، الأمر الذي انعكس في مؤتمر الحوار الوطني الذي تناول قضايا مختلفة في اليمن ومثل المجتمع بما في ذلك القوى السياسية وكافة القطاعات ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب، مشيدًا بدور ألمانيا في نجاح نتائجها من خلال تنظيم سلسلة من اللجان المنخرطة في زيارات استطلاعية ومعرفية لفهم تجربة ألمانيا الفيدرالية الغنية في هذا المجال والذي للأسف أفشل انقلاب الحوثي هذه التجربة الفريدة من خلال الانقلاب على إجماع الشعب اليمني.

كما جدد الرئيس اليمنى موقف بلاده الدائم من السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث ووضع حدًا للمعاناة التي سببها انقلاب الحوثي على الشعب اليمني، معربًا عن تطلع اليمن الى دعم ألمانيا اقتصاديًا لمواجهة التحديات الراهنه التي لا تقل خطورة عن تداعيات الحرب وآثارها الكارثية المترتبة على سلوك المليشيات الانقلابية ومحاولتها عبثًا نقل التجربة الإيرانية التي لايمكن قبولها من قبل كافة ابناء شعبنا اليمني.