إصابة 5 أشخاص فى انقلاب تاكسى بمصرف زراعى بالوادى الجديد

أصيب 5 أشخاص منذ قليل في حادث سير بطريق موط _القصر مساء اليوم الأحد، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.



تلقى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول 5 مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام، بعد الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين انقلاب سيارة أجرة تاكسي في مصرف زراعي بعد منطقة بئر ٣ بطريق موط - القصر بمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كلا من: نصر واصف عبيد، ٦٢عامًا، حنان عبد الرحمن جاويش ٤٠ عامًا، محمد يوسف عمران، ١٣ عامًا، نادية حنفي عيد عمران، ٤٥ عامًا، فاطمة يوسف فوزي، ٦ عامًا، وكلها إصابات خفيفة ومتوسطة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام للعلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث

وفي سياق اخر لقى شخص مصرعه، في حادث مروري، اليوم الأحد، جنوب مركز الخارجة بمدخل قرية الكويت بطريق الخارجة – باريس بمنطقة الكيلو 45 بالطريق في محافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثه لمشرحة مستشفي الخارجة العام.

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

تبين مصرع ه إ م، موظف حكومي، 48 عامًا، في انقلاب سيارة نقل بمدخل قرية الكويت بطريق الخارجة – باريس بمنطقة الكيلو 45 بالطريق.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث الاليم