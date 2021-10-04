الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب تاكسى بمصرف زراعى بالوادى الجديد

إسعاف
إسعاف

أصيب 5 أشخاص منذ قليل في حادث سير بطريق موط _القصر مساء اليوم الأحد، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.


تلقى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول 5 مصابين  في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام، بعد الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

 

وتبين انقلاب سيارة أجرة تاكسي في مصرف زراعي بعد منطقة بئر ٣ بطريق موط - القصر بمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كلا من: نصر واصف عبيد،  ٦٢عامًا، حنان عبد الرحمن جاويش ٤٠ عامًا، محمد يوسف عمران،  ١٣ عامًا،  نادية حنفي عيد عمران،  ٤٥ عامًا، فاطمة يوسف فوزي،  ٦ عامًا، وكلها إصابات خفيفة ومتوسطة.

 

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام للعلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث 

 

وفي سياق اخر لقى شخص مصرعه، في حادث مروري، اليوم الأحد، جنوب مركز الخارجة بمدخل قرية الكويت بطريق الخارجة – باريس بمنطقة الكيلو 45 بالطريق في محافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثه لمشرحة مستشفي الخارجة العام.

 

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

 

تبين مصرع ه إ م، موظف حكومي، 48 عامًا، في انقلاب سيارة نقل بمدخل قرية الكويت بطريق الخارجة – باريس بمنطقة الكيلو 45 بالطريق. 

 

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث الاليم 

 

أصيب أشخاص حادث سير الوادي الجديد سيارات الإسعاف مستشفى الداخلة العام شرطة النجدة المصابين محضر بالحادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

«صاحب الرسوم الساخرة من النبى».. مصرع السويدى لارش فيلكس فى حادث سيارة

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

الإمارات تمنع زعيم المافيا التركى سادات بكر من الظهور على مواقع التواصل

أمير الكويت يضع كافة إمكانيات البلاد لمساعدة عمان فى مواجهة الإعصار «شاهين»

السلطات العمانية تؤكد عبور مركز الإعصار المدارى «شاهين» وتراجع شدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

القائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى البحرين يبحث مجالات التعاون الشبابي والتعليم العالي

أمريكا تسعى لإعادة فتح قنصليتها فى القدس خلال أسابيع

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال