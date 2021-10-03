الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط قبيل العام الجديد

جامعة دمياط
جامعة دمياط

انعقد اليوم الأحد مجلس جامعة دمياط، بحرم الجامعة الجديد بجلسته الطارئة رقم 168 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة السيد أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالترحيب بالدكتور عطية القللي القائم بعمل عميد كلية الآداب لحضوره أولى جلسات مجلس الجامعة عقب صدور قرار رئيس الجامعة بتكليف  الدكتور عطية القللي للقيام بعمل عميد كلية الآداب.

فيما وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير  الدكتور محروس المعداوي عميد كلية الآداب السابق والذي تولى عمادة الكلية لفترتين متتاليتين واستطاع لم الشمل والقدرة على توجيه دفة كلية الآداب نحو تطوير برامج الكلية سواء بمرحلتي الليسانس أو الدراسات العليا، وتكللت تلك الجهود بخروج برنامجين مميزين وهما: نظم المعلومات الجغرافية وعلوم المساحة والتخطيط، وبرنامج "بوليجلوت/الترجمان Polyglot".

كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية بالكليات ووحداتها المختلفة لخلق مناخ تعليمي آمن، كما وجه سيادته بتجهيز مراسم استقبال للطلاب الجدد والقدامى متمنيًا عامًا دراسيًا موفقًا لأبنائه وبناته طلاب وطالبات الجامعة.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها تكليف  الدكتور المتولي سليم عميد كلية الزراعة بالبدء في مشروع بحثي تجريبي خاص بظاهرة ديدان النيماتودا المدمرة لمحصول الجوافة بمحافظة دمياط، وذلك تحت إشراف الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و ذلك خدمةً للمجتمع الدمياطي للحفاظ على جودة محصول الجوافة كأحد المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة دمياط عبر التاريخ، وذلك ضمن خطة المشروعات البحثية للجامعة، وكذلك انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط وإعداد دراسات مختلفة تخدم المجتمع وخدمةً للمزارعين و للمستهلكين لمحصول الجوافة. 

وتم تكليف  المتولي سليم عميد كلية الزراعة بالبدء في مشروعين بحثيين تجريبيين خاص بـذبابة الفاكهة سوسة النخيل، تحت إشراف الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك ضمن خطة المشروعات البحثية للجامعة، وتأصيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط وإعداد دراسات مختلفة تخدم المجتمع.

كما الموافقة على تعديل تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الجامعة (الإنشاءات الجامعية – المختبرات العلمية –  المكتبات الجامعية)،والموافقة على إنشاء فرع لهيئة البريد المصري بالجامعة لتقديم خدمات التوثيق وتوكيلات الشهر العقاري وغيره من الخدمات البريدية المختلفة، على أن يكون مقر مكتب البريد بنادي العاملين الإداريين بالجامعة وتتولى الإدارة الهندسية إعداد المقر تحت إشراف كلية الفنون التطبيقية، على أن تقتصر خدمات المكتب على المنتسبين للجامعة فقط.

كما أحيط المجلس علمًا بهدية جريدة الجمهورية المتمثلة في "المجلد الذهبي مصر-السيسي وبناء الدولة الحديثة" 7 سنوات من البناء والتنمية والتقدم 2014-2021.

محافظ دمياط جامعة دمياط دمياط محافظة دمياط السيد دعدور

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

الباز: المصريون حولوا الظلام الشديد إلى نور بعد نصر أكتوبر

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

محام: اتهام لاعبين سابقين في الأهلي بالنصب والاحتيال

أول رد من «الوحدة الإماراتى» على التعاقد مع موسيمانى

التموين تحدد فئات إضافة المواليد الجدد على موقع «دعم مصر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

القائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى البحرين يبحث مجالات التعاون الشبابي والتعليم العالي

أمريكا تسعى لإعادة فتح قنصليتها فى القدس خلال أسابيع

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال