تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط قبيل العام الجديد

انعقد اليوم الأحد مجلس جامعة دمياط، بحرم الجامعة الجديد بجلسته الطارئة رقم 168 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة السيد أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالترحيب بالدكتور عطية القللي القائم بعمل عميد كلية الآداب لحضوره أولى جلسات مجلس الجامعة عقب صدور قرار رئيس الجامعة بتكليف الدكتور عطية القللي للقيام بعمل عميد كلية الآداب.

فيما وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير الدكتور محروس المعداوي عميد كلية الآداب السابق والذي تولى عمادة الكلية لفترتين متتاليتين واستطاع لم الشمل والقدرة على توجيه دفة كلية الآداب نحو تطوير برامج الكلية سواء بمرحلتي الليسانس أو الدراسات العليا، وتكللت تلك الجهود بخروج برنامجين مميزين وهما: نظم المعلومات الجغرافية وعلوم المساحة والتخطيط، وبرنامج "بوليجلوت/الترجمان Polyglot".

كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية بالكليات ووحداتها المختلفة لخلق مناخ تعليمي آمن، كما وجه سيادته بتجهيز مراسم استقبال للطلاب الجدد والقدامى متمنيًا عامًا دراسيًا موفقًا لأبنائه وبناته طلاب وطالبات الجامعة.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها تكليف الدكتور المتولي سليم عميد كلية الزراعة بالبدء في مشروع بحثي تجريبي خاص بظاهرة ديدان النيماتودا المدمرة لمحصول الجوافة بمحافظة دمياط، وذلك تحت إشراف الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و ذلك خدمةً للمجتمع الدمياطي للحفاظ على جودة محصول الجوافة كأحد المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة دمياط عبر التاريخ، وذلك ضمن خطة المشروعات البحثية للجامعة، وكذلك انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط وإعداد دراسات مختلفة تخدم المجتمع وخدمةً للمزارعين و للمستهلكين لمحصول الجوافة.

وتم تكليف المتولي سليم عميد كلية الزراعة بالبدء في مشروعين بحثيين تجريبيين خاص بـذبابة الفاكهة سوسة النخيل، تحت إشراف الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك ضمن خطة المشروعات البحثية للجامعة، وتأصيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط وإعداد دراسات مختلفة تخدم المجتمع.

كما الموافقة على تعديل تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الجامعة (الإنشاءات الجامعية – المختبرات العلمية – المكتبات الجامعية)،والموافقة على إنشاء فرع لهيئة البريد المصري بالجامعة لتقديم خدمات التوثيق وتوكيلات الشهر العقاري وغيره من الخدمات البريدية المختلفة، على أن يكون مقر مكتب البريد بنادي العاملين الإداريين بالجامعة وتتولى الإدارة الهندسية إعداد المقر تحت إشراف كلية الفنون التطبيقية، على أن تقتصر خدمات المكتب على المنتسبين للجامعة فقط.

كما أحيط المجلس علمًا بهدية جريدة الجمهورية المتمثلة في "المجلد الذهبي مصر-السيسي وبناء الدولة الحديثة" 7 سنوات من البناء والتنمية والتقدم 2014-2021.