الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عبير صبرى: استكمل تصوير «عودة الأب الضال» وأنتظر عرض 3 أعمال سينمائية

عبير صبري
عبير صبري

أكدت الفنانة عبير صبري أنها تصور هذه الفترة مسلسل "عودة الأب الضال"، والذي تتعاون خلاله مع الفنان بيومي فؤاد.

وأشارت عبير، لـ"الدستور" إلى أنها سعيدة بالاشتراك في العمل الذي يتناول عدة قصص حياتية مهمة من المجتمع المصري والعربي.

وقالت عبير، أنها تجسد خلال الأحداث دور زوجة رجل ثري والذي يقوم بدوره الفنان بيومي فؤاد وتطمع فى الاستيلاء على الفندق الخاص به، والحصول على أمواله، فى إطار كوميدي اجتماعي خاصة فى المواقف بينهم وأثناء رحلته فى البحث عن أولاده.

وقالت عبير إنها قامت بتصوير ثلاثة أعمال سينمائية مختلفة تنتظر عرضها خلال الأيام المقبلة، لكنها لا تعلم موعد عرض أي عمل فيهم.

وأشارت عبير إلى أنها انتهت من تصوير فيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبدالعزيز مؤكدة أنه كان بمثابة تجربة مختلفة ومميزة للغاية، وهو من بطولة  يسرا وسيد رجب وريهام عبد الغفور ومحمد لطفي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا ونجلاء بدر وسميحة أيوب وسامي مغاوري ومحمود حافظ وسلوى عثمان ورشدي الشامي ومايان السيد وعارفة عبد الرسول ونهى صالح، ومن تأليف أحمد عبدالله.

كما قالت عبير أنها انتهت من تصوير فيلم آخر يحمل اسم "آل هارون" مع المخرج معتز حسام وهو من بطولة كلا من الفنان منذر رياحنة، أحمد وفيق، وإيهاب فهمي، إسلام حافظ، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وائل خليل، والفنان حمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.

واختتمت عبير قائلة، كما أنني أنتظر عرض فيلم "اتنين طلعت حرب" وهو العمل الذي انتهيت من تصويره منذ فترة طويلة مع المخرج مجدي أحمد علي وهو من بطولة كل من سمير صبري وسيد رجب ومحمود قابيل وصبري فواز، إضافة إلى نجوم من الجيل الجديد مثل أحمد مجدي وشيري عادل .

عبير صبري عبير صبري فنانة فنانة عبير صبري فنانة عبير صبري وشقيقتها مروة صبري

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حديقة الأسماك

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