الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج قبل بيعها للمواطنين

لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج بإشراف اللواء محمد شرباش مدير الأمن، (ع . ج 50 عامًا) صاحب محل لبيع اللحوم، بداىرة مركز البلينا، لحيازته وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على 150 كجم لحوم.

وتم ضبط (خ . م 45 عامًا) صاحب محل بقالة، بمدخل عرابة أبيدوس، لحيازته وعرضه ملح طعام، مجهول المصدر بدون فواتير، وتم التحفظ على 670 عبوة، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد من القضايا التموينية تنوعت، ما بين إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، عدم إعلان الأسعار، عدم صرف بون خبز للمواطنين، عدم النظافة، عدم حمل شهادة صحية، توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

شرطة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج سوهاج عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي محل لبيع اللحوم محل بقالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

محام: اتهام لاعبين سابقين في الأهلي بالنصب والاحتيال

موعد إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر

صلاح: التعادل أمام مانشستر سيتي عادل.. وهذا الأمر أحزنني

«شب جديد» السبب.. القصة الكاملة لأزمة مطرب الراب «مروان بابلو»

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

صور

منتخب الفراعنة يستأنف مرانه استعدادًا لليبيا

منتدى الشباب المصري الروسي بحضور وزير الشباب والرياضة

انعقاد أولى جلسات الدور الثانى مجلس النواب

محطة تل أبيب

المزيد

القائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى البحرين يبحث مجالات التعاون الشبابي والتعليم العالي

أمريكا تسعى لإعادة فتح قنصليتها فى القدس خلال أسابيع

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال