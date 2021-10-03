ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج قبل بيعها للمواطنين

ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج بإشراف اللواء محمد شرباش مدير الأمن، (ع . ج 50 عامًا) صاحب محل لبيع اللحوم، بداىرة مركز البلينا، لحيازته وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على 150 كجم لحوم.

وتم ضبط (خ . م 45 عامًا) صاحب محل بقالة، بمدخل عرابة أبيدوس، لحيازته وعرضه ملح طعام، مجهول المصدر بدون فواتير، وتم التحفظ على 670 عبوة، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد من القضايا التموينية تنوعت، ما بين إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، عدم إعلان الأسعار، عدم صرف بون خبز للمواطنين، عدم النظافة، عدم حمل شهادة صحية، توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.