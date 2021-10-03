إطلاق المرحلة الثانية لمنظومة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه في إطار التعاون والتنسيق القائم مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي فقد تقرر اطلاق منظومة المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة أبناء المحافظة.

وكلف "مختار" الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بمتابعة سير المنظومة وأعمال التسجيل من قبل الحالات الراغبة في التقديم للمرحلة الثانية من الإعاقات للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة تستهدف أصحاب الإعاقات " المتوسطة والبسيطة"، مؤكدًا أن على الراغبين في التقديم عليهم اتباع الخطوات التالية:-

- الدخول على رابط وزارة الصحة Pod. Mop. gov. eg للتسجيل وإرفاق البيانات المطلوبة ونوع الإعاقة.

- توقيع الكشف الطبي في المكان والموعد المحدد.

- الدخول مرة ثانية على رابط وزارة الصحة لمعرفة النتيجة بعد توقيع الكشف الطبي بمده لا تقل عن 10 أيام.

-في حالة القبول يتم الدخول على موقع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الإجتماعي للتسجيل Rdis. moss. gov. eg

- التوجه لمكتب التأهيل الإجتماعي التابع للنطاق الجغرافي للمواطن في اليوم والتاريخ المحدد ومعه المستندات التالية:

* عدد 3 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 خلفية بيضاء

* اصل شهادة الميلاد + صورة او عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

* 2 صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر للقصر" تحت 18 سنة"

- الدخول على نفس الرابط الخاص بالتضامن الإجتماعي بعد مده لاتقل عن 10 أيام لمعرفة النتيجة

- في حالة القبول سيتم استصدار كارت الخدمات المتكاملة وتسليمه للمواطن بمحل إقامته.

و أكد محافظ الدقهلية على أن المحافظة لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب الحالات من ذوي الإعاقة، مضيفًا أننا نعمل على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهذه الفئات وأسرهم بالتعاون وزارة التضامن الاجتماعى ومع كل الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الاجتماعية، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.