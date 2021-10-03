الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

7 نصائح من التعليم للطلاب قبل العام الدراسي الجديد 2022

طلاب
طلاب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة ونصائح للطلاب للوقاية من فيروس كورونا، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر الأسبوع المقبل لجميع المراحل التعليمية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

7 نصائح من وزارة التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

وجاءت أبرز النصائح قبل بدء العام الدراسي الجديد كالتالي:

١- غسل اليدين لمدة ٣٠ ثانية قبل الخروج من المنزل.

٢- غسلها عدة مرات داخل المدرسة قبل تناول أي طعام أو شراب وبعده

٣- ارتداء الكمامة طوال اليوم واستبدالها عقب انتهاء اليوم الدراسي

٤- منع التزاحم في باصات المدرسة أو الفسحة والالتزام بالتباعد داخل الفصول 

٥- الاعتماد على الأطعمة المنزلية والبعد على شراء الأطعمة من الخارج

٦- إبلاغ الإدارة المدرسية عند ظهور أي أعراض على الطالب وإجراء فحص طبي

٧-المسح الطبي لكل طفل قبل صعود الباص المدرسة وقبل دخوله الفصل.

 

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022

وينطلق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وتنتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت 15 يناير 2022، وتنتهي الامتحانات يوم 3 فبراير 2022، وتستمر لمدة 20 يوما، بينما تم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسى حيث ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا)، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني"نهاية العام" لطلاب صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت 7/ 5/ 2022، بينما سيتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.

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وزارة التربية والتعليم المراحل التعليمية فيروس كورونا انطلاق العام الدراسي موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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