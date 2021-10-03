الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي العام والصناعي 2021

نتيجة تقديم الصف
نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2021

يبحث العديد من طلاب الصف الأول الثانوي الذين انتهوا من الشهادة الإعدادية عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2021 سواء كان العام أو التعليم الفنى أو الصناعى، وذلك عقب تقديمهم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط نتيجة الصف الاول الثانوي العام والصناعي لعام 2021 من هنا.

وتقول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيانات صحفية لها حول نتيجة الصف الاول الثانوي العام أو الصناعى أنه يمكن  للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية حاليا التقديم في المرحلة الثانوية ( العام، الفني، مدارس ما بعد الإعدادية) إلكترونيًا عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم الدخول عليه من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيانها للطلاب الذين يريدون الحصول على النتيجة للصف الاول الثانوي أو العام أنه يجب عليه تحديد  نوع التعليم الذين يرغبون في الدراسة به حيث تم تفعيل رابط الموقع بالفعل في 7 يوليو الجاري عقب ظهور تنسيق الثانوي بجميع محافظات الجمهورية والمجموع يقبله كل نوع تعليمي ( عام، فني" صناعي، زراعي، ..") في المحافظة التي يسكن بها الطالب.

خطوات التقديم فى الصف الاول الثانوي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن خطوات التقديم فى الصف الاول الثانوي قالت إن الخطوة الاولى هى اختيار التقديم في المرحلة الثانوية.

أما الخطوة الثانية تتمثل فى تحديد نوع التعليم الراغب الطالب في الالتحاق به ( عام فني،..)

وتتمثل الخطوة الثالثة فى تحديد نظام الدراسة (3-5) سنوات

كتابة كود الطالب بالإضافة إلى ملء استمارة التقديم ( كتابة 3 مدارس من نوع التعليم الذي يرغب الطالب في الالتحاق به).

ونصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بكتابة بيانات الطالب كاملة وايضًا كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب وتحميل أوراق التقديم و الضغط على زر التقديم ثن بعدها يتابع النتيجة قبل بدء العام الدراسي الجديد المقرر بدايته فى 9 أكتوبر الجارى.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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