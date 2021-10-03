الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل تكريم لـ محمد السيد إسماعيل في منتدى الاستقلال الثقافي

محمد السيد إسماعيل
محمد السيد إسماعيل

يقيم منتدى الاستقلال الثقافي حفل تكريم للناقد والشاعر محمد السيد إسماعيل تحت عنوان «مثقف بدرجة فارس» ويتحدث فيها المفكر نبيل عبدالفتاح  والأكاديمي صلاح السروي والأكاديمي محمد عليم والأكاديمي محمد عبد الباسط عيد والشاعر عيد عبد الحليم والناقد عمر شهريار احتفالاً بتجربة الشاعر والناقد محمد السيد إسماعيل، في السادسة مساء الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر بمقر المنتدى في شارع طلعت حرب بوسط القاهرة.

وصرح الشاعر أحمد سراج مدير المنتدى بأن "محمد السيد إسماعيل يمثل نموذجًا للمثقف المصري كبير النفس والهمة، فرغم إصداراته الإبداعية المتميزة فهو يهتم بالكتابة عن إبداع الجميع في محبة وإنكار للذات، ولا يذكر أحد أنه زاحم على منصب أو سعى لتكريم على أهمية ما يقدمه، ولا نجد مشروعًا ثقافيًّا إلا ويده فيه منذ لحظة الحلم والتخطيط، فهو أحد مؤسسي الكتابة الأخرى، ومنتدى الشعر المصري وعشرات المشروعات المهمة".

محمد السيد إسماعيل حاصل على الدكتوراه في الدراسات الأدبية من دار العلوم بمرتبة الشرف الأولى، وهو موجه عام بديوان وزارة التربية والتعليم، ومحاضر مركزي بوزارة الثقافة، ومن أعماله الشعرية: كائنات في انتظار البعث، والكلام الذي يقترب، واستشراف إقامة ماضية، وتدريبات يومية، وقيامة الماء. 

ومن أعماله المسرحية: السفينة، وزيارة ابن حزم الأخيرة، وجوه التوحيدي، ورقصة الحياة. 

ومن أعماله النقدية: رؤية التشكيل قراءات تطبيقية في القصيدة الحديثة، والحداثة الشعرية في مصر من 1945 إلى 1973، وبناء فضاء المكان في القصة العربية القصيرة، وغواية السرد، والخروج من الظل قراءة في القصة النسائية في مصر، وشعرية شوقي قراءة في جدل المحافظة والتجديد.

 

منتدى الاستقلال الثقافي الشاعر محمد السيد إسماعيل نبيل عبد الفتاح صلاح السروي محمد عليم محمد عبد الباسط عيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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