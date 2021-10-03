«التعليم» تعلن الأوراق المطلوبة للفئات المعفاة من المصروفات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للإعفاء الطالب أو الطالبة من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

أولًا: الأوراق المطلوبة لإعفاء الطلاب الأيتام:

1- صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.

2- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.

3- صورة ضوئية من بطاقة الوصاية من بطاقة الوصاية على الطالب أو الطالبة.

ثانيًا: الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء مستفيدي معاش ضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة:

1- أصل خطاب من الشئون الاجتماعية ممهور بختم الشعار.

2- صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن.

3- صورة ضوئية من سرك القبض أو فيزا كارت القبض.

ثالثًا: الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم:

1- أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.

2- صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف في التربية والتعليم.

3- صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطلاب.

رابعًا: الأوراق المطلوبة للإعفاء لعمل بحث اجتماعي:

1- استخراج إفادة من المدرسة تفيد بأن الطالب مسجل في المدرسة، ممهورة بختم المدرسة وموقعة من مدير المدرسة.

2- التوجه إلى مكتب الشئون الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب.

خامسًا: الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء المطلقات والمعيلات:

1- صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم.

2- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

3- صورة ضوئية من أي أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.

وينطلق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.