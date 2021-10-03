الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن الأوراق المطلوبة للفئات المعفاة من المصروفات

طارق شوقي
طارق شوقي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للإعفاء الطالب أو الطالبة من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

أولًا: الأوراق المطلوبة لإعفاء الطلاب الأيتام:

1- صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.

2- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.

3- صورة ضوئية من بطاقة الوصاية من بطاقة الوصاية على الطالب أو الطالبة.

ثانيًا: الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء مستفيدي معاش ضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة:

1- أصل خطاب من الشئون الاجتماعية ممهور بختم الشعار.

2- صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن.

3- صورة ضوئية من سرك القبض أو فيزا كارت القبض.

ثالثًا: الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم:

1- أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.

2- صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف في التربية والتعليم.

3- صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطلاب.

رابعًا: الأوراق المطلوبة للإعفاء لعمل بحث اجتماعي:

1- استخراج إفادة من المدرسة تفيد بأن الطالب مسجل في المدرسة، ممهورة بختم المدرسة وموقعة من مدير المدرسة.

2- التوجه إلى مكتب الشئون الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب.

خامسًا: الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء المطلقات والمعيلات:

1- صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم.

2- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

3- صورة ضوئية من أي أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.

وينطلق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

طارق شوقي
طارق شوقي
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