«التعليم» تعلن الأوراق المطلوبة للفئات المعفاة من المصروفات
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للإعفاء الطالب أو الطالبة من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022.
أولًا: الأوراق المطلوبة لإعفاء الطلاب الأيتام:
1- صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.
2- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.
3- صورة ضوئية من بطاقة الوصاية من بطاقة الوصاية على الطالب أو الطالبة.
ثانيًا: الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء مستفيدي معاش ضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة:
1- أصل خطاب من الشئون الاجتماعية ممهور بختم الشعار.
2- صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن.
3- صورة ضوئية من سرك القبض أو فيزا كارت القبض.
ثالثًا: الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم:
1- أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.
2- صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف في التربية والتعليم.
3- صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطلاب.
رابعًا: الأوراق المطلوبة للإعفاء لعمل بحث اجتماعي:
1- استخراج إفادة من المدرسة تفيد بأن الطالب مسجل في المدرسة، ممهورة بختم المدرسة وموقعة من مدير المدرسة.
2- التوجه إلى مكتب الشئون الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب.
خامسًا: الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء المطلقات والمعيلات:
1- صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم.
2- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.
3- صورة ضوئية من أي أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.
وينطلق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.