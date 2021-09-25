السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

بدء تسليم الكتب المدرسية لمديريات التربية والتعليم

وزير التعليم
وزير التعليم

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مديريات التعليم بدأت في استلام كتب العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، من المطابع، استعدادا لتوزيعها على المدارس.

وأضاف المصدر أنه تم التشديد على تنفيذ قرار عدم تسليم الكتب المدرسية إلا بعد دفع المصروفات.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارًا وزاريًا رقم 133 بتاريخ 21- 9 - 2021 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021-/2022.

وحدد القرار الوزاري، المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي واللغات)، والمواد هى: (اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية (Connect)، ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية"، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو)، فضًلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أنه فيما يخص كراسة الخط العربي تطبع للعام الدراسي 2021-2022 كما هي دون تغيير.

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