الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة توجه بمتابعة سوق الجمعة بخدمات شرطية

سوق الجمعة
سوق الجمعة

تابعت المنطقة الجنوبية لمحافظة  القاهره وحى الخليفة بقيادة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الحملة المكبرة التى تم تنفيذها بشأن منع البيع والاتجار بالحيوانات البرية والزواحف الخطرة  بسوق الجمعة بحى الخليفة، تأكيدا على توجيهات اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية.

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سوق الجمعة

وأصدرت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تعليمات مشددة  للأجهزة التنفيذية بغلق سوق الجمعة ومنع إقامته مطلقا، إلى جانب التنبية على مسئولي حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة لضبط أي مخالفات او تواجد خاص تبيع الحيوانات البرية، بالاضافة إلى التنسيق  مديرية الأمن لتعيين الخدمات الشرطية فى تلك المنطقة لمنع تكرار الواقعة بالإضافة إلى عمل حملات مكبرة للنظافة ورفع أى اشغالات بالمنطقة المحيطة.
 

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سوق الجمعة

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ على أانها تتابع تنفيذ الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن أولا باول؛ حفاظا على صحة المواطن ومراعاة للصحة العامة.  

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سوق الجمعة

يأتى ذلك بناءا على توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، للقطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنسيق مع محافظة القاهره والمنطقة الجنوبية لشن حملة مكبرة على سوق الجمعة بمنطقة التونسى بالسيدة عائشة بحي الخليفة  لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التى يتم بيعها بالسوق.

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سوق الجمعة

كما تأتي الأعمال استكمالا للحملة المكبرة التى شنتها الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحى الخليفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومع  كافة الجهات المعنية بالقاهرة على سوق الجمعة والتي استهدفت ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين المصرية.

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سوق الجمعة

كان قد أعلن أنه تم ضبط حوالي 8 من الثعابين متنوعة الحجم و4 زواحف و3 طيور و3 تماسيح متنوعة الحجم و3 سلاحف ، وحرر محضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيداع الحيوانات في حديقة الحيوان.

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سوق الجمعة
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سوق الجمعة
سوق الجمعة غلق سوق الجمعة محمود شعراوي وزير التنمية المحلية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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