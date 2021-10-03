فرنسا.. خروج 48 ألف شخص لمظاهرات ضد البطاقات الصحية

ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المشاركين في المظاهرات، التي عمت مختلف أنحاء فرنسا وجرت ضد استخدام بطاقات الدخول الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا ارتفع إلى 48 ألف شخص.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة الداخلية أنها سجلت 47935 شخصا شاركوا في 173 فعالية احتجاجية شهدتها مدن البلاد.

ومظاهرات السبت هي الـ12 التي تشهدها فرنسا وتشير إحصائية اليوم إلى تراجع عدد المحتجين حيث تم في 25 سبتمبر تسجيل 60 ألف شخص خرجوا للتظاهر.

وفي العاصمة باريس رصدت الشرطة الفرنسية 5335 متظاهرا مشوا عبر الساحات في 5 قوافل.

وأشارت الشرطة إلى أن المظاهرات جرت بشكل عام سلميا ولم تسجل أي اشتباكات وتم احتجاز 3 أشخاص.

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الفرنسية 4 آلاف و935 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 7 ملايين شخص.



وأفادت السلطات الصحية- بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، - بأن البلاد شهدت وفاة 46 شخصا جديدا بكورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات ما يزيد على 110 آلاف حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.