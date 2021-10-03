5 توصيات لختام المؤتمر التاسع للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن

اختتم امس المؤتمر التاسع للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، والذي عقد على مدار 3 أيام، من الخميس 30 سبتمبر، وحتى السبت 2 أكتوبر، بحضور الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، وعدد من أعضاء اللجنة، ومشاركة أكثر من 200 طبيب متخصص في الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وأعلن الدكتور رمضان نافع رئيس قسم الأمراض الصدرية الأسبق بكلية طب جامعة الزقازيق ومستشار رئيس الجامعة لعلاج حالات كورونا، ورئيس المؤتمر، التوصيات النهائية الصادرة عن المؤتمر في حضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، والتي جاءت على النحو التالي:

1.ضرورة مواصلة اتباع الإرشادات والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصه مع تزايد عدد الحالات في الموجة الرابعة لجائحة كورونا خاصة التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي وارتداء الكمامات وعدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة الهوية

2. سرعة التوجه إلى الطبيب المختص وعيادات الفرز فور ظهور أي أعراض صدرية وتجنب تفسيرها على أنها نزلة برد، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة كمرضى الكبد والكلى والقلب والسكر والضغط والاورام والمسنين

3. الامتناع تماما عن تناول الأدوية بدون وصف طبيب متخصص.

4. تجنب استخدام روشتة لحالات مشابهة من الأقارب أو من الصيدلي خاصة أدوية الكورتيزون والسيولة وحقن أكتبمرا.

5. الالتزام بقرار الطبيب إذا أوصى بدخول الحالة إلى مستشفيات العزل، كون الطبيب هو المرجع الدقيق لحالة المريض.

كما أوصى المؤتمر بالحرص على الاكتشاف المبكر لمرضى السدة الرئوية قبل تفاقم الحالة وحدوث مضاعفات، مع توضيح أهم طرق الوقاية من السدة الرئوية والتي تتمثل في الامتناع نهائيا عن التدخين والملوثات.

وعن سرطان الرئة، فتح المؤتمر آفاق جديدة لعلاج أورام الرئة، وطرق التشخيص المبكر، حيث أن التوجه الآن نحو العلاج الموجه، بينما أعلن المؤتمر في توصياته عن طرح عقاقير جديدة لعلاج الربو الشعبي بالسوق المصري، وهي عبارة عن بخاخات مستحدثة بها ثلاث مركبات كيمائية، بدلا من استخدام أكثر من بخاخة.