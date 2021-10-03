عرض فيلم النصر للهند ضمن أمسيات نادى السينما الهندية بالهناجر

تستضيف سينما الهناجر بمقرها الكائن في ساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة من مساء اليوم الأحد، أمسية سينمائية جديدة من أمسيات، نادي السينما الهندية، والذي يقام بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، حيث يعرض فيلم بعنوان "Chade India" أو "النصر للهند".

وتدور أحداث فيلم "النصر للهند"، حول كبير خان ويقوم بدوره الفنان الهندي "شاروخ خان"، قائد فريق الهوكي الذي يتسبب في خسارة فادحة لفريقه، مما يؤدي به إلى إقصائه من اللعب، كما يتم إجباره هو ووالدته على الرحيل من منزلهم من قبل بعض الجيران الغاضبين، وبعد هذه الواقعة بسبع سنوات يعود كبير خان مجدداً كمدرب لفريق الهوكي للسيدات ليكون هدفه هو الفوز بالفريق في بطولة العالم للهوكي.

ــ "Swades" أو الوطن بسينما الهناجر غدا في سياق متصل، وضمن فعاليات البرنامج، يعرض في الخامسة من مساء غد الإثنين 4 أكتوبر، فيلم "Swades" أو "الوطن" من إنتاج عام 2004 وتبلغ مدة عرضه 189 دقيقة. من إنتاج وإخراج أشوتوش جواريكر وبطولة كل من شاه روخ خان وجايتري جوشي في أول دور لها.

تلقى الفيلم مديحا وإشادة نقدية على نطاق واسع من طرف الهنديين والآسيويين الجنوبيين من حول العالم. واعتبر الفيلم إلى حد بعيد كواحد من أفضل أفلام العقد. وتمت دبلجته لاحقا إلى التاميلية تحت عنوان Desam .

يدور فيلم "الوطن"، حول (موهان بهارجافا) العالم الهندي المهاجر والذي يعمل كمدير لأحد مشروعات وكالة (ناسا) الأميركية، بعد وفاة والديه يقرر العودة إلى قريته بـ(الهند) للعثور على مربيته (كافيري اما) الذي فقد اتصاله بها منذ وقت طويل، يكتشف أنها انتقلت إلى قرية أخرى وخلال رحلته يقابل عددا من الأشخاص المثيرين للاهتمام، وبمرور الوقت يتكيف (موهان) مع حياة القرية، خاصة بعد عثوره على مربيته، واستمتاعه بمصاحبة سكان القرية، كما تتطور علاقته بصديقة الطفولة (غيتا) إلى علاقة رومانسية، وإلى جانب مزايا القرية يعايش الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها القرى الهندية، فيحاول إصلاح الأمور.

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .