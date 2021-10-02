بدء تسكين طلاب وطالبات الأزهر بالمدينة الجامعية في القاهرة الاثنين

أعلنت جامعة الأزهر بدء تسكين الطلاب والطالبات بالمدينة الجامعية في مدينة نصر الاثنين المقبل.

وأوضحت الجامعة أنه تخصص الاثنين المقبل لتسكين الحاصلين على تقدير ممتاز في السكن العادي، والثلاثاء 5 أكتوبر لتسكين الحاصلين على تقدير ممتاز في السكن الاقتصادي، والأربعاء لتسكين الحاصلين على تقدير جيد جدا في السكن العادي، والخميس لتسكين الحاصلين علي تقدير جيد جدا في السكن الاقتصادي.

وأشارت الجامعة إلى أنه تخصص السبت 9 أكتوبر للمتخلفين عن التقديم بالأيام المخصصة من الحاصلين على ممتاز، و10 أكتوبر للمتخلفين من الحاصلين على جيد جدا.

وشددت على ضرورة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا كشرط أساسي للتقدم للتسكين بالمدينة الجامعية، إضافة إلى تسديد الرسوم المقررة.